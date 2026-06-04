Ungewöhnliche Melodie aus Plastikflaschen erstaunt alle (Video)

Die deutsche Musikerin Vivi Vassileva präsentiert eine außergewöhnliche Darbietung, die das Publikum auf der Bühne in Erstaunen versetzt. Vor einem Sinfonieorchester stehend, verwandelt sie gewöhnliche Plastikflaschen in Musikinstrumente, um einzigartige Melodien zu spielen.

Dieses Projekt wurde vom Komponisten Gregor Mayrhofer geschaffen und trägt den Titel „Recycling Concerto“. Das Werk lenkt die Aufmerksamkeit auf eines der drängendsten Probleme unserer Zeit: die Plastikverschmutzung unseres Planeten. Dadurch wird Musik nicht nur zur Kunst, sondern auch zu einem Mittel für ökologisches Bewusstsein.

Während ihrer Auftritte passt Vivi Vassileva den Luftdruck in den Plastikflaschen präzise an bestimmte Töne an. Durch das Anschlagen auf verschiedene Weisen erzeugt sie ungewöhnliche, aber äußerst harmonische und klangvolle Töne. So erlebt das Publikum hautnah, wie aus einfachem Abfall ein Kunstwerk entstehen kann.

Dieses Projekt ist ein lebendiges Beispiel für die Harmonie von Kunst und Ökologie, das das Publikum nicht nur erstaunt, sondern auch dazu anregt, seine Einstellung zur Umwelt zu ändern.