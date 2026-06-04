Starlink geht gegen Betrug vor: Terminals weltweit deaktiviert

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Starlink geht gegen Betrug vor: Terminals weltweit deaktiviert

Das Starlink-Team hat eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der es die aktive Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Technologieunternehmen ankündigt, um Terminals zu identifizieren und zu deaktivieren, die für illegale Aktivitäten, insbesondere groß angelegten Online-Betrug und Krypto-Scams, verwendet werden. Das Unternehmen ergreift Maßnahmen zur proaktiven Sperrung verdächtiger Geräte, um sicherzustellen, dass seine Dienste ausschließlich für legitime Zwecke genutzt werden. Ixbt.com berichtet darüber. berichtet .

Diese Maßnahmen wurden durch die Ergebnisse der ersten vom US-Justizministerium durchgeführten 'Anti-Betrugs-Woche' veranlasst. In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor wurden im Rahmen dieser Operation Cyber- und Krypto-Betrugsnetzwerke in Südostasien zerschlagen. Dabei wurden über 1,4 Millionen betrügerische Konten gesperrt, Kryptowährungen im Wert von 3,8 Millionen Dollar eingefroren und eine Gruppe von Kriminellen in Thailand verhaftet.

Die Starlink-Technologie bietet Hochgeschwindigkeitsinternet an den entlegensten Orten unseres Planeten – von Schiffen und Flugzeugen bis hin zu Dörfern, die zuvor keine stabile Verbindung hatten. Daher versuchen Kriminelle, diese Möglichkeiten für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen.

Zur Erinnerung: United Airlines hatte zuvor die umfassende Einführung von Starlink-Internet in seiner Flotte angekündigt. Zudem wird erwartet, dass Starlink die Erlaubnis erhält, an Auktionen für mobile Satellitenspektren in Europa teilzunehmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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