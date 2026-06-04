Real Madrid plant defensiven Umbruch: Neue Konkurrenz für Rüdiger

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Real Madrid plant defensiven Umbruch: Neue Konkurrenz für Rüdiger

Real Madrid arbeitet vor der neuen Saison aktiv an der Verstärkung des Kaders. Der spanische Spitzenklub plant insbesondere in der Abwehrreihe tiefgreifende Reformen. Laut dem Radiosender Onda Cero ist der „Königliche Klub“ in den Kampf um Manchester-City-Verteidiger Joško Gvardiol eingestiegen. Berichten zufolge möchten Präsident Florentino Pérez und der voraussichtlich zurückkehrende José Mourinho den kroatischen Innenverteidiger in ihrem Team sehen. Goal.com berichtet darüber.

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen hat Florentino Pérez nicht nur die Rückkehr von Mourinho, sondern auch den Transfer von Liverpools Verteidiger Ibrahima Konaté versprochen. Berichten zufolge könnte Konaté als ablösefreier Spieler zum Madrider Klub wechseln. Aufgrund von Abwehrproblemen, insbesondere Ferland Mendys Verletzung und dem erwarteten Abgang von David Alaba, gilt Gvardiols Fähigkeit, auch auf der linken Seite zu spielen, als entscheidend für den Verein.

Zudem steht Arsenals Riccardo Calafiori im Fokus von Real Madrid. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben die Madrilenen Kontakt bezüglich des italienischen Verteidigers aufgenommen. Calafiori könnte seinen Verein verlassen, da er unter Mikel Arteta nicht genügend Spielpraxis erhält. Bemerkenswert ist, dass er im Finale der Champions League über die vollen 120 Minuten auf der Bank saß.

Auch auf der rechten Abwehrseite stehen Veränderungen an. Klublegende Dani Carvajal steht vor dem Abschied, während Trent Alexander-Arnold nicht wie erhofft überzeugen konnte. Daher hat Real Madrid sein Augenmerk auf Inter-Verteidiger Denzel Dumfries gerichtet. Laut Romano planen die „Königlichen“, den Spieler durch Zahlung der 20-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel zu verpflichten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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