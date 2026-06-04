Liverpools Transferpläne für den Sommer haben einen schweren Rückschlag erlitten. Das Hauptziel des Klubs, Yan Diomande, hat offen über seine Zuneigung zu Paris Saint-Germain gesprochen. Der Star von RB Leipzig sollte eigentlich Mohamed Salah ersetzen, doch seine jüngsten Äußerungen deuten darauf hin, dass sein Herz für den Parc des Princes schlägt. Goal.com berichtet .

Trotz des Interesses von Premier-League-Klubs zieht der 19-jährige Flügelspieler aus familiären Gründen eine Rückkehr nach Frankreich vor. „Meine Zukunft? Dafür habe ich ein Team, das sich kümmert. Ich versuche, mich voll auf mein Spiel zu konzentrieren. Ich bin seit meiner Kindheit PSG-Fan, und ich glaube, mein Vater war ebenfalls Anhänger dieses Klubs. Im Moment denke ich nicht an die Zukunft, mein voller Fokus liegt auf der Weltmeisterschaft“, sagte Diomande.

Dies ist ein großer Verlust für den Klub aus Merseyside, der den talentierten Spieler als langfristigen Nachfolger von Mohamed Salah sah. Diomande bewies in der Bundesliga-Saison 2025/26 sein Können und war an 20 Toren in 33 Spielen beteiligt. Insbesondere seine 118 erfolgreichen Dribblings machen ihn zu einem der gefährlichsten Angreifer Europas.

Die Probleme der Liverpool-Führung beschränken sich nicht nur auf Diomande. Stammverteidiger Ibrahima Konaté steht kurz vor einem ablösefreien Wechsel zu Real Madrid. Da auch Mohamed Salah und der erfahrene Verteidiger Andrew Robertson den Klub verlassen werden, könnte das Scheitern des Diomande-Transfers ein schwerer Schlag für Liverpool sein.