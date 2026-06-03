Einzigartige „Erziehungsmethode“ von Elefanten sorgt in sozialen Medien für Diskussionen

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Einzigartige „Erziehungsmethode“ von Elefanten sorgt in sozialen Medien für Diskussionen

Ein kürzlich in sozialen Medien verbreitetes Video hat die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern erregt. Es zeigt eine Elefantenkuh, die ihr Kalb sanft anstupst, um einen anderen erwachsenen Elefanten zu begrüßen.

Die Szene im Video erinnerte viele an menschliche Etikette und Erziehungstraditionen. Einige Nutzer kommentierten scherzhaft, dass Elefantenkälber ebenfalls verpflichtet seien, die Freundinnen ihrer Mutter zu besuchen.

Experten weisen darauf hin, dass dieses Verhalten kein Zufall ist. Elefanten bringen der jüngeren Generation von klein auf bei, mit Erwachsenen zu interagieren, um soziale Bindungen zu stärken und gegenseitiges Vertrauen innerhalb der Herde aufzubauen.

Wissenschaftler betonen, dass Elefanten zu den sozialsten und intelligentesten Tieren der Welt gehören. Sie erkennen Familienmitglieder, kümmern sich umeinander und zeigen komplexe Emotionen. Daher spielen solche „Begrüßungsrituale“ eine entscheidende Rolle für den Zusammenhalt der Herde.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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