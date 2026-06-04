Siebensitzer Skoda Peaq: Erste Bilder des neuen Flaggschiff-Crossovers enthüllt

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Siebensitzer Skoda Peaq: Erste Bilder des neuen Flaggschiff-Crossovers enthüllt

Der tschechische Automobilhersteller Skoda hat offiziell Designskizzen seines neuen Flaggschiffs, des Crossovers Peaq, vorgestellt. Dieses siebensitzige Elektrofahrzeug, das vor der Präsentation am 23. Juni in Südfrankreich veröffentlicht wurde, verkörpert die neue Designsprache „Modern Solid“ der Marke. Das Auto soll mit Modellen wie dem Peugeot E-5008 und Mercedes-Benz GLB Electric konkurrieren. Autocar.co.uk berichtet .

Das Exterieur des Skoda Peaq zeichnet sich durch markante T-förmige LED-Leuchten, einen Kühlergrill namens „Tech-Deck Face“ und massive Stoßfänger aus. Laut Designchef Karl Neuhold verleihen die klaren Linien und ausgewogenen Proportionen dem Fahrzeug einen modernen und selbstbewussten Auftritt. Der Crossover ist 4,9 Meter lang und damit 250 mm länger als das aktuelle Modell Enyaq sowie 110 mm länger als der Kodiaq mit Verbrennungsmotor.

Technisch basiert der Peaq auf der MEB-Plattform der Volkswagen Group. Die Testversion ist mit einem 282 PS starken Elektromotor und einer 86-kWh-Batterie ausgestattet, was eine Reichweite von über 610 Kilometern (380 Meilen) ermöglicht. Zudem werden eine zweimotorige Version 90X mit 295 PS und eine Basisvariante „60“ mit 201 PS und 59-kWh-Batterie angeboten.

Der Preis für das neue Elektroauto wird voraussichtlich zwischen 50.000 und 60.000 Pfund liegen. Damit ist es deutlich günstiger als Konkurrenten wie der Kia EV9 und Volvo EX90. Der Skoda Peaq soll im Spätsommer auf den Markt kommen und ist einer der wichtigsten Schritte in der Elektrifizierungsstrategie der Marke.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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