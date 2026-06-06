Russischer Führer gibt wichtige Erklärung zum Iran ab

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Russischer Führer gibt wichtige Erklärung zum Iran ab

Der russische Präsident Wladimir Putin bewertete die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die militärischen Aktionen einzustellen, als richtigen Schritt. Bei seiner Rede auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum äußerte er die Hoffnung, dass die Situation im Nahen Osten friedlich gelöst werde.

Laut Putin steht Moskau derzeit in regelmäßigem Kontakt mit Washington, Teheran und Tel Aviv. Insbesondere wird die Lage um das Atomkraftwerk Buschehr im Iran diskutiert.

Der russische Führer erklärte, dass Informationen über Raketentrümmer eingegangen seien, die in der Nähe des Kraftwerks niedergegangen seien, alle Parteien jedoch betont hätten, dass es sich um einen versehentlichen Vorfall handele, der sich nicht wiederholen werde.

Putin betonte außerdem, dass Russland keine Informationen darüber habe, dass der Iran die Entwicklung von Nuklearwaffen anstrebe. Seiner Ansicht nach hat der Iran wiederholt erklärt, dass er keine Pläne zur Entwicklung von Nuklearwaffen habe.

Laut dem Präsidenten ist Russland bereit, die Zusammenarbeit an friedlichen Nuklearprojekten im Iran fortzusetzen, sobald sich die Lage stabilisiert hat.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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