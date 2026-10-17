92 Schlangen und Eidechsen im Koffer eines Mexikaners am Flughafen in Deutschland gefunden

Am Flughafen Köln-Bonn wurde ein ungewöhnlicher Vorfall gemeldet. Bei der Kontrolle des Koffers eines 45-jährigen mexikanischen Staatsbürgers entdeckten Zollbeamte insgesamt 92 Reptilien. Darunter befanden sich 37 Schlangen und 55 Eidechsen.

Berichten zufolge wurde der Mann angehalten, nachdem er das Misstrauen der Zollbeamten geweckt hatte. Nachdem festgestellt wurde, dass er unter Kokaineinfluss stand, wurde sein Gepäck einer gründlichen Durchsuchung unterzogen.

Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Tiere in Shampoo- und Cremeflaschen, anderen Plastikbehältern sowie in Socken versteckt waren. Unter den gefundenen Reptilien sollen sich auch Klapperschlangen und Leguane befinden.

Dieser Vorfall hat erneut die Aufmerksamkeit auf den illegalen Tierschmuggel an Flughäfen und den Schutz wildlebender Tiere gelenkt. Über das weitere Schicksal der Tiere und die ergriffenen Maßnahmen wurde bisher nichts Näheres bekannt gegeben.