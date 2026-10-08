Warum wählte die deutsche Suchmaschine Ecosia chinesische KI-Technologien?

·23·Technologie
Warum wählte die deutsche Suchmaschine Ecosia chinesische KI-Technologien?

Als eines der größten und einflussreichsten Green-Tech-Projekte Europas hat das deutsche Ecosia entschieden, die Dienste des führenden französischen KI-Startups Mistral nicht weiter zu nutzen. Darüber berichtet das westliche Medium Politico mit besorgtem Unterton.

Ecosia, das von europäischen Behörden wie dem deutschen Bundesumweltministerium und dem National Health Service (NHS) in Großbritannien genutzt wird, plant nun die Implementierung von Open-Source-KI-Modellen, darunter auch solche, die in China entwickelt wurden.

«Ein Jahr zurück»: Warum Ecosia vom französischen Flaggschiff enttäuscht ist

Ecosia-Gründer und CEO Christian Kroll gab offen zu, dass die Qualität der französischen KI nicht den Erwartungen entsprach:

  • Nicht wettbewerbsfähig: Nach Einschätzung des Unternehmens hinken die Modelle des französischen KI-Labors den globalen Wettbewerbern auf dem Markt um mindestens ein Jahr hinterher;

  • Technische Probleme: Im Mai dieses Jahres hatte Ecosia einen Vertrag mit Mistral als unabhängige europäische Alternative zum US-Giganten OpenAI geschlossen. Doch kurz darauf kam es zu ständigen Serverüberlastungen und technischen Ausfällen;

  • «Wir waren ein zu großer Kunde für sie»: Christian Kroll betonte, dass die französische Infrastruktur dem hohen Volumen an Anfragen nicht standhalten konnte.

Erhebliche Zweifel an Ökologie und Souveränität

Das deutsche Unternehmen, dessen Markenimage auf ökologischer Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit basiert, nannte weitere Faktoren bezüglich Mistral:

  • Der Faktor Atomenergie: Aufgrund des hohen Anteils an Atomkraft im französischen Energiesystem äußerte Ecosia Zweifel daran, ob die Rechenzentren des französischen Partners den grünen Standards entsprechen;

  • Schein-Souveränität: Nach Ansicht der Ecosia-Führung entzieht die Abhängigkeit des Mistral-Startups von internationalen (insbesondere US-amerikanischen) Investoren dem Unternehmen die echte technologische Souveränität Europas.

Besorgnis westlicher Medien und die Wahl chinesischer Modelle

Die Hinwendung von Ecosia zu chinesischen Open-Source-Modellen löste in den westlichen Medien heftige Reaktionen aus:

  • Rhetorik der «nationalen Sicherheitsbedrohung»: Politico und andere Medien schreiben, dass von Peking unterstützte KI-Modelle strenger politischer Zensur unterliegen und das Risiko von Desinformation bergen;

  • Pragmatische Wahl: Dennoch überwiegen für die deutschen Entwickler die Offenheit, die Geschwindigkeit und die reale Effizienz der Modelle gegenüber politischen Bedenken.

Dass diese für den europäischen öffentlichen Sektor wichtige Infrastruktur auf chinesische KI-Technologien setzt, zeigt, dass die EU-Programme zur Schaffung eigener, unabhängiger digitaler Technologien in eine schwere Krise geraten sind.

EcosiaMistralPoliticoOpenAIKI
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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