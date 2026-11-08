In Japan wurde Schokolade dünner als ein menschliches Haar kreiert

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In Japan wurde Schokolade dünner als ein menschliches Haar kreiert

In Japan wird eine einzigartige Süßigkeit hergestellt, die als die dünnste Schokolade der Welt bekannt ist. Ihre Dicke beträgt nur 0,03 Millimeter. Das Dessert namens „Corteccia“ hat die Aufmerksamkeit von Naschkatzen nicht nur durch sein ungewöhnliches Aussehen auf sich gezogen, sondern auch dadurch, dass es sofort im Mund schmilzt.

Das Unternehmen MATTE Bottega del Cioccolato, gegründet von dem japanischen Konditor Matteo Sanklikka, nahm im Februar 2024 im Komplex Azabudai Hills Garden Plaza in Tokio seine Tätigkeit auf. In kurzer Zeit erlangte das Unternehmen Berühmtheit durch die Herstellung der dünnsten Schokolade der Welt. Der Name „Corteccia“ bedeutet auf Italienisch „Baumrinde“.

Das Dessert, das von traditionellen italienischen Schichtschokoladen inspiriert wurde, besteht aus einer hauchdünnen Schokoladenschicht. Für diesen Prozess wurde in Zusammenarbeit mit einem lokalen Technikspezialisten über anderthalb Jahre eine spezielle Maschine entwickelt. Sie ermöglicht es, die Schokolade auf eine Dicke von nur 0,03 Millimetern auszurollen und zu wickeln.

Das Ziel des Firmengründers Matteo Sanklikka war es, ein Dessert zu kreieren, das sich von gewöhnlicher Schokolade unterscheidet und ein einzigartiges Erlebnis des Schmelzprozesses im Mund bietet. Seiner Meinung nach ist der angenehmste Zustand von Schokolade der Moment kurz vor dem Schmelzen. „Corteccia“ wurde genau dafür entwickelt, dieses Gefühl zu vermitteln.

Die dünne Schicht des Produkts wird zu einem zylindrischen Stab gerollt. Ihr äußeres Erscheinungsbild erinnert an eine unebene Baumrinde. Die Hersteller betonen, dass die Schokolade beim Kontakt mit der Zunge fast augenblicklich schmilzt und einen köstlichen Eindruck hinterlässt, der sich von herkömmlicher Schokolade unterscheidet.

Nachdem das Dessert in den sozialen Medien populär wurde, versuchten viele Konditoren, es nachzuahmen. Bisher ist dies jedoch niemandem gelungen. Der Hauptgrund dafür ist die spezielle Ausrüstung, die es ermöglicht, Schokolade in einer solch extremen Dünne herzustellen.

Interessanterweise befindet sich das einzige Exemplar dieses Geräts in der Werkstatt von MATTE Bottega del Cioccolato in Tokio. Aus diesem Grund bleibt „Corteccia“ eine einzigartige Süßigkeit, die bisher von keinem anderen Konditor der Welt repliziert werden konnte.

CortecciaMATTE Bottega del CioccolatoMatteo SanklikkaAzabudai HillsSchokolade
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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