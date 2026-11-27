Berichte über die Ausbreitung eines unbekannten Virus, das Menschen in einem Nachbarland erschöpft, haben in der Bevölkerung für Besorgnis gesorgt. Zuvor hatten Bewohner von Almaty über hohes Fieber und lang anhaltenden Husten geklagt. Das kasachische Gesundheitsministerium hat nun zur epidemiologischen Lage Stellung genommen.

Das kasachische Gesundheitsministerium wies die Berichte über die Ausbreitung eines neuen Virus im Land zurück. Dies berichtete die Nachrichtenagentur RBK unter Berufung auf die russische Behörde Rospotrebnadsor.

Das Ministerium erklärte den Anstieg der Krankheitsfälle mit der saisonalen Verbreitung von akuten respiratorischen Virusinfektionen (ARVI) und Grippe. Zudem wurde mitgeteilt, dass die medizinischen Einrichtungen im Normalbetrieb arbeiten.

Rospotrebnadsor erklärte seinerseits, dass auch in Russland keine bisher unbekannten gefährlichen Viren festgestellt wurden. Obwohl die Infektionsraten bei ARVI und Grippe gestiegen sind, wurde betont, dass dies für die Jahreszeit ein üblicher Vorgang sei.

Beschwerden in Almaty führten zu Untersuchungen

Am 21. November sandte Rospotrebnadsor nach Berichten über ein neues Virus eine Anfrage an das kasachische Gesundheitsministerium bezüglich der epidemiologischen Lage. Grund dafür waren Medienberichte, wonach Bewohner von Almaty über hohes Fieber und lang anhaltenden Husten klagten.

Die städtische Gesundheitsbehörde teilte mit, dass aufgrund des saisonalen Anstiegs der Krankheitsfälle zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.

Lage in Usbekistan ebenfalls unter Kontrolle

Zuvor wurde berichtet, dass die epidemiologische Lage in Usbekistan bezüglich Enterovirus-Infektionen, einschließlich des Coxsackie-Virus, stabil und unter Kontrolle ist.

Das Komitee für sanitär-epidemiologische Wohlfahrt empfahl zur Vorbeugung regelmäßiges Händewaschen mit Seife, die Einhaltung persönlicher Hygieneregeln und die Nutzung von sicherem Trinkwasser. Zudem wurden die Bürger gebeten, sich nur auf offizielle Quellen zu verlassen.

Am 4. November teilte Nurmat Otabekov, der erste stellvertretende Vorsitzende des Komitees für sanitär-epidemiologische Wohlfahrt, mit, dass das Coxsackie-Virus in Usbekistan nicht als eigenständige Krankheit statistisch erfasst wird.