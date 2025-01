Трамп Нетаньяхудан Ғазо бўйича келишувни инаугурациягача тузишни талаб қилмоқда

АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп жорий йилнинг 20 январь куни ўтказилиши режалаштирилаётган инаугурациясигача Ғазо бўйича келишув тузиш юзасидан Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяхуга босим ўтказаётгани маълум бўлди Бу ҳақда вазиятдан хабардор бўлган икки нафар Исроил расмийси The Times of Israel нашрига маълумот берган. Хабарларга кўра, Оқ уй бўлажак маъмуриятининг Яқин Шарқ бўйича махсус вакили Стив Уиткофф Нетаньяхуга ушбу талабни етказган.Нашр маълумотларига кўра, 11 январь куни Уиткофф ва Нетаньяху ўртасида “кескин музокаралар” ўтказилган.Амалдорларнинг айтишича, маслаҳатлашувлар давомида бу масаладаги “муҳим бўшлиқлар” бартараф этилган. Исроил бош вазири 2024 йил майда тақдим этилган Исроилнинг уч босқичли таклифининг фақат биринчи босқичида вақтинчалик ўт очишни тўхтатишни талаб қилган. Бироқ, битимнинг якуний вариантида биринчи босқич қолган икки босқич билан боғланган. Нашр суҳбатдошларининг таъкидлашича, биринчи босқич кучга киргандан сўнг, у Исроилнинг Ғазога ҳужумларини давом эттиришини қийинлаштирадиган қоидаларни ўз ичига олган дастлабки таклифга яқинроқ бўлади.Доҳада Қатар, Миср ва АҚШ воситачилигида ҲАМАС ва Исроил ўртасида асирларни айирбошлаш ва Ғазода ўт очишни тўхтатиш бўйича якуний келишувни ишлаб чиқиш мақсадида фаол билвосита музокаралар давом этмоқда.Нетаньяху Моссад директори Девид Барнеа ва Исроил ички хавфсизлик хизмати Шин Бет (Шабак) директори Ронен Бардан иборат юқори мартабали шахсларни музокаралар учун Қатарга юборди.Араб ва Исроил расмийларининг анонимлик шарти билан The Wall Street Journalъга маълум қилишича, томонлар асосий бандлар бўйича келишиб олган, аммо баъзи таърифларни муҳокама қилишда давом этмоқда.Шартноманинг якуний лойиҳаси аллақачон ҲАМАС томонидан қабул қилинган, Исроил ҳукумати томонидан тасдиқланиши кутилмоқда, деб хабар берди Associated Press манбалари.AP ва Reutersънинг ёзишича, битимнинг учта босқичидан биринчиси олти ҳафта давом этади, бу вақт ичида ҲАМАС 33 нафар исроиллик гаровга олинганларни, хусусан, аёллар, болалар, кексалар ва ярадорларни Исроилдаги 1000 нафар маҳбус фаластинлик аёллар ва болалар эвазига озод қилиши керак. Шу билан бирга, Исроил қўшинлари Ғазо сектори аҳоли пунктларини тарк эта бошлайди.Иккинчи босқичда жангарилар Исроил армиясини анклавдан тўлиқ олиб чиқиш эвазига қолган асирларни озод қиладилар, учинчи босқичда эса ҲАМАС ҳалок бўлган гаровдагиларнинг жасадларини қайтаради ва томонлар Ғазо секторини қайта қуриш бўйича беш йиллик режани келишиб оладилар.