Хитой товушдан тўрт баробар тезроқ уча оладиган ҳарбий самолётни синовдан ўтказди

·2K·Дунё
Хитой товушдан тўрт баробар тезроқ уча оладиган ҳарбий самолётни синовдан ўтказди
Фото: SCMP
Хитойнинг Taihang National Laboratory аэрокосмик двигателлар тадқиқот маркази мутахассислари сунъий интеллект технологиясига эга турбореактив двигател синовини муваффақиятли ўтказди. South China Morning Post газетасининг ёзишича, у 4 Мах (қарийб 4,9 минг км/соат) тезликда ҳам «самарали ва барқарор» ишлай олади.

Нашр маълумотларига кўра, номи ошкор этилмаган двигател ҳарбий маҳсулотлар «таъминот занжирини 100 фоиз маҳаллийлаштириш» талабларига жавоб беради. Taihang National Laboratory Хитойнинг J-20 қирувчи самолётларига ўрнатилган Taihang сериясидаги авиадвигателларни ишлаб чиқаришдаги иштироки билан танилган.

Қайд этилишича, ушбу синовларга оид хабарлар ХХРда товушдан тўрт баробар тезроқ уча оладиган ҳарбий самолёт устида ишлар олиб борилаётганига илк расмий тасдиқ ҳисобланади. Лойиҳа мақсади — Американинг SR-71 Blackbird’идан тезроқ ва такомиллашган самолёт яратиш.

Хитой Халқ-озодлик армиясининг янги самолёт анча тез, аммо нисбатан тежамкор бўлиши ҳақидаги талаби конструкторлар учун жиддий муаммо туғдирган. Натижада, хитойлик олимлар двигател самарадорлигини оширадиган адаптив моделни ишлаб чиққан — бу унга фойдаланишнинг деярли барча режимларида «ақлли ишлаш» имконини тақдим этади.

2024 йил декабр охирларида Хитой парвоз синовлари вақтида гипертовуш тезлигига эриша оладиган реактив самолёт прототипи яратилганини эълон қилганди. Дизайнерларнинг таъкидлашича, етарлича катта корпусга эга прототипли самолёт 2021 йилда синов парвози пайтида 6,56 Мах (тахминан 5033 мил/соат) тезликка эришган. Синов парвози натижалари шу вақтгача муҳандислар ва Хитой расмийлари томонидан сир тутилган.
Хитой СамолётиТурбореактив ДвигателСунъий ИнтеллектМах ТезликХалқ-озодлик АрмиясиАдаптив Модел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиБугун, 12:58Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинБугун, 12:3532 ёшли туркиялик бир кечада миллиардер бўлиб кетдиБугун, 11:4631 давлатдан йиғилган 858 та стакан: ноёб Гиннес рекордиБугун, 11:02“Ўзга сайёраликлар борми?” NASA раҳбари очиқ жавоб бердиБугун, 10:50SpaceX’нинг катта режаси Маскни дунёдаги биринчи триллионер қилиши мумкинБугун, 09:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди