Ёшлар депрессияси: ижтимоий тармоқлар ўсмирларнинг кайфиятини қандай ўзгартирмоқда?

·308·Дунё
Ёшлар депрессияси: ижтимоий тармоқлар ўсмирларнинг кайфиятини қандай ўзгартирмоқда?
Ҳозирги замонда интернет ва ижтимоий тармоқлар ҳар биримиз ҳаётининг ажралмас қисмига айланган. Бироқ яқинда ўтказилган тадқиқот ўсмирлар руҳияти учун бу тармоқларнинг фойдасидан кўра зарари кўпроқ бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Сан-Франсискодаги Калифорния университетининг олимлари томонидан амалга оширилган кенг қамровли тадқиқот натижаларига кўра, ижтимоий тармоқларда кўпроқ вақт ўтказиш ўсмирларда депрессия белгиларининг кучайишига олиб келмоқда.

Тадқиқот муаллифи, университетнинг педиатрия кафедраси доценти, тиббиёт фанлари доктори Жейсон Нагата бошчилигидаги олимлар гуруҳи томонидан, 9-10 ёшдаги 12 минг нафарга яқин болалар маълумотлари таҳлил қилинган. Ушбу болаларнинг ривожланиши уч йил давомида кузатилиб, 12-13 ёшга етган даврида ҳам яна бир бор қайта кўриб чиқилган. Таҳлил натижалари эса ташвишли манзарани очиб берган.

Олимлар фикрича, ўсмирларнинг ижтимоий тармоқларда ўтказган вақти қанчалик кўп бўлса, уларнинг руҳий ҳолати шунчалик ёмонлашган. Бу жараён бир томонлама бўлиб, акс ҳолат кузатилмаган: яъни депрессия ҳолати кучлироқ бўлган болалар ижтимоий тармоқларда кўпроқ вақт ўтказмаган. Демак, айнан ижтимоий тармоқларнинг ортиқча истеъмоли ўсмирларда депрессияни келтириб чиқарувчи асосий сабаблардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот натижаларига кўра, 3 йил давомида болаларнинг ижтимоий тармоқларда ўтказган вақти кунига ўртача 7 дақиқадан 73 дақиқагача кескин ўсган. Бу эса ўсмирларда кузатилган депрессия белгилари 35 фоизга ошишига олиб келган. Ҳатто кунига бир соатдан ортиқ ижтимоий тармоқларда вақт ўтказиш ўсмирларнинг кайфияти ва ўзини ўзи ҳис қилишига салбий таъсир кўрсатиши маълум бўлди.

Мутахассислар бу жараённинг сабаблари сифатида ижтимоий тармоқлардаги негатив контент, солиштирув, руҳий зўриқиш ва виртуал муҳитдаги доимий босимни кўрсатмоқда. Ўсмирлар ижтимоий тармоқларда кўп вақт ўтказган сайин ўзларини тенгдошлари билан таққослай бошлайди. Бу эса ўз навбатида уларнинг ўзларига бўлган ишончини пасайтиради ва руҳий тушкунликка олиб келади.

Тадқиқот муаллифлари ота-оналар ва таълим муассасаларига бу масалада кўпроқ эътибор қаратиш, болаларнинг ижтимоий тармоқларда ўтказган вақтини назорат қилиш ва уларга интернетдан фойдаланиш маданиятини ўргатиш кераклигини тавсия қилмоқда.

Шу билан бирга, олимлар депрессия белгиларининг кучайишига йўл қўймаслик учун ўсмирларга реал ҳаётдаги мулоқот ва фаолиятлар кўпайиши муҳимлигини алоҳида таъкидлайди. Болалар ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан чекланган ҳолда фойдаланиши уларнинг руҳий соғлиғини сақлашда катта аҳамият касб этади.

Zamin.uz таҳририяти ёшларимиз саломатлиги ва келажаги учун интернетдан тўғри фойдаланишни тарғиб қилади ва барча ота-оналарни, таълим муассасаларини бу масаладаги масъулиятни ҳис қилишга чақиради. Чунки ўсмирларнинг соғлом келажаги бугунги куннинг асосий вазифасидир.
Ижтимоий ТармоқларРуҳий СоғлиқДепрессия БелгилариЎсмирлар ҲайотиИнтернет Фойдаланиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиКеча, 18:35Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиКеча, 16:58“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдаладиКеча, 16:45Стармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиСтармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиКеча, 16:15Хитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиХитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиКеча, 16:015 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди5 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа бердиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди