Туркиялик актёр Бурак Ўзчивит коронавирусни бошдан кечирган Рамзан Қодировга видеомурожаат йўллади (видео)

View this post on Instagram

#KuruluşOsman #KuruluşDizisi #TheOttoman #DirilişOsman #ptv #KurulusOsman #OsmanBey #DirilişAilesi #Vatan #ertugrulpakistan #TürkTeslimOlmaz #YeniBirNizam #BirOlacağız #DestanlarYazacağız #KuruluşRuhu #KutluYol #BurakOzcivit #EnginAltanDüzyatan