19:14 / 04.06.2020
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Дунё

Туркиялик актёр Бурак Ўзчивит коронавирусни бошдан кечирган Рамзан Қодировга видеомурожаат йўллади (видео)

Туркиялик актёр Бурак Ўзчивит коронавирусни бошдан кечирган Рамзан Қодировга видеомурожаат йўллади (видео)

«Қурилиш:Усмон» сериали актёрлари Бурак Ўзчивит ҳамда Энгин Алтан Дузятан коронавирусни бошдан кечирган Чеченистон президенти Рамзан Қодировга видеомурожаат йўллади.

Видеомурожаатда актёрлар Рамзан Қодировга шифо тилаган.

«Президент Рамзан, салом! Касаллигингиз ҳақида эшитдик. Иншаллоҳ энг қисқа вақт ичида соғайиб, яна сафимизга қайтасиз. Туркиядан салом» — дейди сериалда Усмон Ғозий образини яратаётган актёр Бурак Ўзчивит.

Рамзан Қодировнинг коронавирусга чалингани ва Москвадаги касалхонага ётқизилгани ҳақидаги хабарлар 21 май куни пайдо бўлди. Кейинроқ шифокорлар Рамзан Қодировнинг аҳволи ҳақида маълумот бергани хабар қилинди.

Чеченистон раҳбари 26 май куни коронавирусга чалингани ҳақидаги хабарлардан кейин биринчи марта омма олдида кўриниш берди.

Бурак Ўзчивит Рамзан Қодиров коронавирус
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