Қўшиқчи FKA twigs актёр Шаё ЛаБафни жинсий ва жисмоний зўравонликда айблади

FKA twigs номи билан машҳурликка эришган британиялик қўшиқчи Талия Дебретт Барнетт актёр Шая ЛаБафни жинсий ва жисмоний зўравонликда айблади, деб хабар беради The New York Times.32 ёшли қўшиқчи ва 34 ёшли актёр 2018 йилдан бошлаб учраша бошлаган бўлиб, уларнинг муносабатлари бир йилдан камроқ давом этган.FKA twigs ЛаБаф устидан судга шикоят киритган. Даъво аризасида ёзилишича, актёр уни кўп маротаба ҳақорат қилган, босим ўтказган, жисмоний куч ишлатган ва қасддан унга венерик касаллик юқтирган.Даъвода улар Лос-Анжелесга автомобилда кетаётганида ЛаБаф хавфсизлик камарини олиб ташлаб, Барнетт уни севишини айтмаса иккиси ҳам аварияга учраши билан таҳдид қилгани ҳам ёзилган. Шунингдек, қўшиқчи актёр тунларнинг бирида уни бўғмоқчи бўлганини сўзлаб берган. Бундан ташқари, ёқилғи қуйиш шохобчасида у эркакдан кетмоқчи бўлганида ЛаБаф куч ишлатиб, уни машинага ўтиргизгани ҳам келтирилган.Барнетт аралаш ҳиссиётларга берилганини тан олган — у вақтда қўшиқчи ЛаБафнинг карьерасига путур етказишни истамаган ва унинг гапларини жиддий қабул қилишларини ўйламаган. Эндиликда эса у вазиятни ошкор қилишга қарор қилган.», — дейди Талия.ЛаБафнинг бу каби хатти-ҳаракатлари ҳақида унинг собиқ севгилиси бўлган стилист Керолин Фо ҳам сўзлаб берган. Унинг таъкидлашича, эркак шу қадар қаттиқ урганида унда қон кетиш кузатилган.ЛаБаф The New York Times'нинг сўровига жавоб бериб, вазиятни изоҳлаган: «Менинг алкоголизмим ёки агрессиямни оқлаб бўлмайди, фақат буни тушунтириб бера оламан. Мен узоқ йиллар ўзимга ва атрофдагиларда шафқатсиз эдим. Энг яқин инсонларимнинг ҳам дилини оғритганман. Кимга оғриқ берган бўлсам афсусдаман. Бошқа ҳеч нарса дея олмайман».Аниқ айбловлар борасидаги саволга у «юқоридагиларнинг аксарияти ҳақиқатга мос келмаслигини» таъкидлаган.