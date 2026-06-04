Usman Nurmagomedov revela detalles de su contrato con PFL

Han llegado noticias emocionantes para los verdaderos aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) y aquellos que esperan enfrentamientos intensos. El campeón invicto de peso ligero de PFL y talentoso peleador Usman Nurmagomedov ha hablado abiertamente por primera vez sobre los términos de su acuerdo actual con la promoción y sus planes futuros.

En una entrevista con el portal deportivo de renombre mundial 'MMA Junkie', el campeón ruso discutió su relación con la organización y los próximos pasos importantes en su carrera.

¡Solo queda una pelea en el contrato actual!

Usman Nurmagomedov no ocultó el hecho de que ha adquirido una gran experiencia en estas organizaciones durante el último período y que ahora está a punto de convertirse en agente libre. La situación contractual del atleta se presenta de la siguiente manera:

Camino recorrido: Usman ya ha logrado disputar un total de 12 peleas exitosas bajo las banderas de 'Bellator' y 'PFL'.

Estado actual: Hasta ahora, el atleta no ha firmado oficialmente un nuevo acuerdo a largo plazo con la organización.

Último combate: Según el contrato laboral existente, a Usman solo le queda una pelea obligatoria. En ella, el peleador ruso se enfrentará a un peligroso oponente estadounidense, Archie Colgan.

'Podríamos quedarnos si ofrecen buen dinero'

El campeón ruso expresó su gratitud a la organización para la que compite y manifestó su disposición a continuar la asociación si las condiciones financieras satisfacen a ambas partes. Al mismo tiempo, anunció que ha confiado su futuro destino a su experimentado mánager.

'Nuestra relación con el equipo de PFL es muy sincera y de alto nivel. Disfruto peleando en esta promoción y no tengo ninguna objeción en quedarme aquí. Sin embargo, el tiempo dirá qué sucede en la siguiente etapa. Mi mánager se está encargando de estos asuntos. Creo que Ali Abdel-Aziz resolverá todo de la manera más óptima. Si nos ofrecen un trato financieramente mucho más beneficioso y bueno, quedarnos en esta organización sería completamente natural', aclaró Nurmagomedov sobre la situación.

¿Cuándo es el súper choque en Nueva York?

Cabe mencionar que queda muy poco tiempo para la última y más crucial pelea de Usman Nurmagomedov bajo su contrato actual. Este enfrentamiento central entre Usman Nurmagomedov y Archie Colgan, que se espera sea extremadamente intenso e intransigente, está programado para este año el 31 de julio en Nueva York (EE. UU.) . Actualmente, el campeón se está preparando seriamente para este combate.

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