Hansi Flick nombrado Mejor Entrenador de la Temporada en La Liga

Hansi Flick ha sido nombrado Mejor Entrenador de la Temporada en La Liga tras la conclusión de la campaña 2025-26. El técnico alemán mereció este prestigioso galardón tras llevar al FC Barcelona a conquistar su segundo título de liga consecutivo. Los pupilos de Flick dominaron la clasificación gracias a unos resultados históricos en casa. Goal.com informa .

Según un comunicado oficial de La Liga emitido el miércoles, Flick superó en la votación final a rivales como el entrenador del Getafe Jose Bordalas y el del Villarreal Marcelino. El Barcelona terminó la temporada con 94 puntos. Los catalanes anotaron 95 goles en 38 partidos, sufriendo solo seis derrotas. Además, se convirtieron en el primer club en ganar sus 19 encuentros como local desde que se instauró el formato de 38 jornadas.

Bajo la dirección de Flick, el Barcelona disputó 57 partidos en todas las competiciones, registrando 44 victorias, 3 empates y 10 derrotas. A pesar del éxito nacional, la Champions League sigue siendo un punto doloroso para el equipo. El Barcelona fue eliminado por el Atlético de Madrid en cuartos de final, despidiéndose del torneo más prestigioso de Europa por segundo año consecutivo.

Mientras el Barcelona mostraba regularidad, la temporada fue aciaga para su gran rival, el Real Madrid. Los madridistas se quedaron sin títulos debido a conflictos en el vestuario y desacuerdos con el cuerpo técnico. Xabi Alonso abandonó el equipo a mitad de temporada, y su sustituto Álvaro Arbeloa no pudo enderezar el rumbo. Ahora, el Real Madrid se prepara para iniciar una nueva era bajo el mando de José Mourinho.

Hansi Flick y su equipo tomarán unas breves vacaciones antes de la nueva temporada. El objetivo principal para la próxima campaña será mantener la hegemonía nacional y, al mismo tiempo, conquistar la Champions League. El entrenador planea aplicar con éxito su estilo ofensivo también en los campos europeos.