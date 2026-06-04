Todos los campeones de Grand Slam eliminados en Roland Garros 2026

Roland Garros 2026, celebrado en la capital francesa y considerado una de las competiciones más prestigiosas e intensas del mundo del tenis, ha entrado en su fase más emocionante e inesperada. Ayer, 3 de junio, concluyeron los partidos de cuartos de final en París. Según los resultados de los encuentros disputados, esta temporada quedará grabada en los anales como una de las más sensacionales y sorprendentes de la historia del tenis.

Sensación histórica: ¡Unas semifinales sin campeones!

En los primeros días del cuadro principal de este prestigioso torneo, un total de 16 tenistas reconocidos (5 hombres y 11 mujeres) que habían ganado previamente títulos de Grand Slam entraron en la lucha por el premio mayor. Sin embargo, ante los ojos de los aficionados parisinos se produjo una verdadera sensación: ¡ninguno de estos excampeones permanece entre los atletas que han alcanzado la fase de semifinales!

La eliminación progresiva de las estrellas del tenis se desarrolló de la siguiente manera:

Primeras rondas: Ya en las primeras rondas, siete tenistas experimentados — Sloane Stephens, Sofia Kenin, Emma Raducanu, Marin Čilić, Daniil Medvedev, Barbora Krejčíková y Stan Wawrinka — perdieron sus oportunidades y se despidieron prematuramente del torneo.

Tercera y cuarta ronda: Una serie de derrotas inesperadas continuó en las fases siguientes. Antes de la tercera ronda, favoritos como Jeļena Ostapenko, Elena Rybakina y Jannik Sinner fueron detenidos, mientras que en la lucha por un puesto en la cuarta ronda, Coco Gauff y el legendario Novak Djokovic probaron la amargura de la derrota.

La última esperanza, Aryna Sabalenka, también fue detenida

En el umbral de los cuartos de final, la tensión del torneo alcanzó su punto máximo. Tras una feroz resistencia, reinas de la pista como Madison Keys, Iga Świątek y Naomi Osaka no lograron conseguir su billete para los cuartos de final.

Salida de la última campeona: Antes del inicio de los partidos de semifinales, Aryna Sabalenka era la única superviviente de la lista de 16 campeones de Grand Slam que seguía en el torneo. Sin embargo, en el enfrentamiento decisivo de ayer, ella también sufrió la derrota y abandonó la competición.

Así, los aficionados serán testigos de intensos enfrentamientos con nombres completamente nuevos y héroes inesperados en las semifinales de Roland Garros 2026.

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