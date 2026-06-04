Taekwondistas uzbekos competirán en el Gran Premio de Roma

La actual temporada deportiva sigue ofreciendo momentos emocionantes para los aficionados al deporte uzbeko. En pocos días, del 5 al 7 de junio, la hermosa capital italiana, Roma, será sede del prestigioso Gran Premio de World Taekwondo. La selección nacional de Uzbekistán estará representada por un equipo completo en este importante evento que reúne a los mejores practicantes de taekwondo del mundo.

Prestigio del torneo y altos puntos de ranking

Cabe destacar que este torneo internacional organizado en Roma está clasificado como G-6 . Esto brinda a nuestros atletas una excelente oportunidad no solo para ganar medallas prestigiosas, sino también para asegurar puntos cruciales para los rankings mundiales y olímpicos. Según la información oficial publicada por la Asociación de Taekwondo de Uzbekistán, nuestros representantes viajan a la península itálica con la siguiente alineación:

Nuestro equipo rumbo a los tatamis de los Apeninos

El cuerpo técnico de la selección ha convocado a los atletas más hábiles y prometedores, tanto en categoría masculina como femenina, para estas cruciales competiciones:

Equipo masculino:

-58 kg: Jahongir Xudoyberdiyev

-68 kg: Diyorbek To‘xliboyev

-68 kg: Najmiddin Qosimhojiyev

-80 kg: Jasur Jaysunov

+80 kg: Marat Mavlonov

+80 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev

Equipo femenino:

-57 kg: Madina Mirabzalova

-67 kg: Ozoda Sobirjonova

+67 kg: Svetlana Osipova (atleta experimentada con trayectoria mundial y olímpica)

La esperanza de los aficionados: La convocatoria de la selección incluye tanto a ganadores experimentados de torneos internacionales como a jóvenes atletas dinámicos listos para hacerse notar en el escenario global. Esto nos da motivos suficientes para esperar grandes resultados y podios de nuestros compatriotas en los tatamis italianos.

¡Deseamos a todos nuestros taekwondistas y al cuerpo técnico grandes éxitos y hermosas victorias mientras defienden el honor de nuestro país en los tatamis de Roma! Sigan en Zamin las últimas noticias oficiales y alegres del deporte uzbeko.