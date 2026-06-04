El sector Defense Tech inundado de inversiones: Quién sobrevivirá

El sector Defense Tech está experimentando actualmente un crecimiento sin precedentes. Empresas como Anduril y Mach Industries han logrado duplicar y cuadruplicar sus valoraciones, respectivamente. Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. propone un aumento del 40 % en el presupuesto de defensa, allanando el camino para una nueva afluencia de inversiones en la industria. Techcrunch.com informa al respecto. noticia reportada.

Aunque una nueva ola de startups ha entrado en la carrera por los contratos gubernamentales, los expertos de la industria advierten que no todos los proyectos tendrán éxito. Ross Fubini, fundador de XYZ Venture Capital, uno de los primeros inversores en Anduril, enfatizó que muchas empresas desaparecen en el "Valle de la Muerte" durante la transición de la fase de prototipo a los contratos de producción real.

En el podcast Equity de TechCrunch, Rebecca Bellan y Ross Fubini discutieron los factores de supervivencia en el mercado de Defense Tech. El director de XYZ Venture Capital, que se basa en una red de ex empleados de Palantir y actualmente gestiona 2.000 millones de dólares en activos, explicó qué tipos de startups tienen perspectivas a largo plazo.

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