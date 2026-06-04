Las baterías se desensamblan solas: Nueva tecnología para acumuladores

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Las baterías se desensamblan solas: Nueva tecnología para acumuladores

La industria de las baterías y los sistemas de IA Encarnada enfrentan las limitaciones de los enfoques basados puramente en datos. A medida que los sistemas se vuelven más complejos, los fabricantes adoptan un paradigma híbrido que combina modelos físicos con optimización de datos. Los ingenieros utilizan modelos electroquímicos fundamentales, como el crecimiento de la capa SEI, para refinar parámetros basándose en cientos de pruebas reales. Este método ha mejorado la precisión en la predicción de la vida útil de las baterías de ±20% a ±5%. Ixbt.com informa al respecto. noticias .

Sin embargo, surge un problema fundamental en la transición al diseño basado en simulación: incluso los modelos más precisos requieren validación física en muestras reales. Los sistemas BMS (Battery Management System) actuales no pueden sustituir el desensamblaje y el análisis interno sin dañar las celdas. Los adhesivos utilizados en métodos tradicionales alteran la tensión interna al abrir la batería, degradan las interfaces y pueden causar situaciones peligrosas como la fuga térmica.

Como solución, se desarrolló la tecnología Electrically Debondable Tape, una cinta especial que pierde sus propiedades adhesivas al aplicar bajo voltaje (10–50 V). Este material permite el desensamblaje seguro de estructuras de baterías y proporciona datos precisos sobre la degradación de las celdas. Los datos obtenidos se utilizan posteriormente para perfeccionar los modelos de IA y mejorar la calidad de las predicciones.

La nueva tecnología se considera una herramienta para aumentar la seguridad en el mantenimiento de robótica, drones y vehículos eléctricos. También tiene un gran potencial para la economía circular: al finalizar la vida útil de la batería, líneas robotizadas pueden desensamblar automáticamente las celdas bajo comando del sistema de gestión. Phononic presenta este desarrollo como una infraestructura futura que garantiza el equilibrio entre alta densidad energética y eliminación segura.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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