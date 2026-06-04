Uber despliega 500 vehículos especializados para la recolección de datos

El miércoles, Uber presentó un nuevo prototipo de vehículo diseñado para recopilar datos de conducción en el mundo real. Estos datos están destinados a ser utilizados por los socios de vehículos autónomos en crecimiento de la compañía, incluidos Avride, Waymo y WeRide. El Hyundai Ioniq 5, de apariencia estándar, está equipado con numerosos sensores montados en el techo y los laterales. Techcrunch.com informa .

Este proyecto marca varios hitos clave para Uber. Es el primer vehículo que la compañía despliega (con ayuda de socios) desde que vendió su unidad de conducción autónoma a Aurora en 2020. También representa un éxito para la división AV Labs, establecida a principios de este año, que facilita la recolección de datos a través de autos Uber equipados con sensores y los comparte con más de 30 socios tecnológicos.

Uber planea desplegar 500 de estos vehículos eléctricos Hyundai a nivel mundial para finales de este año. Esta flota será capaz de recopilar datos de alta fidelidad que cubren 2 millones de millas por mes para robotaxis. Se espera que 50 de estos vehículos salgan a las carreteras para el verano.

Técnicamente, los modelos Ioniq 5 están equipados con 14 cámaras, 8 sensores lidar de estado sólido y 9 radares. Todos los datos recopilados se procesan a través de la computadora de vehículo autónomo NVIDIA Dual Drive Thor. Uber declaró que actualizará el conjunto de sensores en el futuro según las necesidades de los socios.

El objetivo principal de la compañía es crear la base de datos de entrenamiento geográficamente más diversa del mundo para la conducción autónoma. Si tiene éxito, este conjunto de datos proporcionará a los socios una vista de 360 grados, sincronizada en el tiempo, para entrenar software de conducción autónoma.