Candidatos respaldados por PAC cripto ganan primarias en EE. UU.

Candidatos de los partidos Demócrata y Republicano respaldados por comités de acción política (PAC) financiados por la industria de criptomonedas ganaron las primarias en California, Nueva Jersey y Dakota del Sur. En las elecciones del martes, Jacqui Irwin, Ted Lieu, Zoe Lofgren y otros candidatos lograron el éxito en sus distritos. Cointelegraph.com informa al respecto.

Estas victorias políticas siguieron a una inversión de casi 3,5 millones USD gastada en medios por los PAC Protect Progress y Defend American Jobs para apoyar a los candidatos. Estos grupos están directamente afiliados al super-PAC Fairshake, financiado por Coinbase y Ripple Labs. Según los informes, Fairshake anunció en enero de este año un enorme presupuesto de 193 millones USD.

Según el portavoz de Fairshake, Geoff Vetter, EE. UU. necesita miembros del Congreso que desarrollen regulaciones responsables para la comunidad cripto para mantener el liderazgo global. Muchos candidatos ganadores han votado a favor de proyectos de ley que apoyan el desarrollo de activos digitales o han defendido públicamente el sector cripto durante su mandato.

Fairshake y sus afiliados se centran ahora en las elecciones de Maryland. Según la Comisión Federal de Elecciones (FEC), Protect Progress ya ha gastado más de 3,1 millones USD para apoyar al candidato demócrata Adrian Boafo en las primarias del 23 de junio.

Mientras tanto, los líderes de la industria anunciaron la formación de un nuevo PAC híbrido llamado Defend Developers. Esta estructura se especializa en apoyar a políticos que protegen a los desarrolladores de blockchain y creadores cripto. Su liderazgo incluye ejecutivos de organizaciones importantes como el Solana Policy Institute y Uniswap Labs.