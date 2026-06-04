Usman Nurmagomedov habla sobre la pelea de Ilia Topuria y Justin Gaethje

Ha llegado una noticia emocionante y polémica para los verdaderos aficionados a las MMA y aquellos que esperan enfrentamientos intensos. El campeón de peso ligero de la PFL y peleador invicto Usman Nurmagomedov compartió sus análisis sobre uno de los enfrentamientos más esperados: la próxima pelea entre el actual campeón de la UFC Ilia Topuria y el veterano estadounidense de los resúmenes Justin Gaethje.

¿Por qué Nurmagomedov valora tanto las posibilidades de Gaethje?

En una entrevista exclusiva con el reconocido medio MMA Junkie, el campeón ruso explicó en detalle por qué cree que el peleador estadounidense tendrá la ventaja. En su opinión, derrotar a Topuria no requiere ningún plan sobrenatural:

«En mi opinión personal, Justin Gaethje saldrá victorioso en este combate. La razón es que para subir al octágono contra Topuria no se necesitan habilidades únicas ni tácticas inusuales. Basta con luchar bien en el suelo, atacar sus piernas incesantemente con low kicks y mantenerse constantemente activo durante la pelea», dijo Usman Nurmagomedov.

«Topuria se cansará después de unos asaltos»

Usman Nurmagomedov también destacó las debilidades en el estilo de pelea de Ilia Topuria. Señaló que Ilia prefiere principalmente lanzar golpes potentes y pesados de pie. Sin embargo, esta táctica podría volverse en su contra en peleas prolongadas:

Fortaleza del peleador Debilidad (según Usman) Ilia Topuria — Lanza golpes potentes de pie. Se cansa rápidamente tras varios asaltos de presión intensa y deja de lanzar combinaciones de golpes pesados.

Para demostrar su punto, Nurmagomedov citó los inicios del actual campeón: «Observé con atención la pelea de debut de Ilia. En aquel entonces, su oponente lo llevó al suelo y lo agotó. Aunque Topuria finalmente ganó por decisión, no logró conseguir un nocaut anticipado».

¿Cuándo y dónde será este enfrentamiento histórico?

Cabe mencionar que esta súper pelea, muy esperada y sin concesiones entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, que es el centro de atención de los fans de las MMA en todo el mundo, se llevará a cabo el 15 de junio en la Casa Blanca . Actualmente, ambos peleadores se están preparando intensamente para una de las peleas más importantes de sus carreras.

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