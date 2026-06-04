William Saliba regresa antes del Mundial 2026: Deschamps actualiza su estado

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha disipado las dudas sobre el defensa del Arsenal William Saliba de cara al Mundial 2026. El central, que sufrió una lesión de espalda tras una dura final de la Liga de Campeones contra el PSG, no reviste gravedad. Los exámenes médicos del lunes confirmaron que Saliba permanecerá en la concentración. Goal.com informa .

En rueda de prensa sobre el estado físico del defensa, Didier Deschamps reveló que no jugará contra Costa de Marfil como medida de precaución. "William se siente bien. Si tuviera que jugar mañana, estaría en el campo. Por ahora lo estamos gestionando y, al igual que otros jugadores, está descansando", afirmó el técnico.

Aunque los problemas físicos han quedado atrás, la derrota en la final de la Liga de Campeones ha afectado mentalmente al jugador. En la concentración de la selección, Saliba se reencontró con los campeones del PSG Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery y Lucas Hernandez. Deschamps señaló que, mientras los ganadores llegaron con gran ánimo, el proceso ha sido algo más difícil para Saliba.

El jugador de 25 años, pilar fundamental de la defensa francesa, acumula ya 31 internacionalidades. Para evitar riesgos innecesarios, el cuerpo técnico decidió reservarlo para el amistoso contra Costa de Marfil. Según el plan, Saliba podría volver a la acción contra Irlanda del Norte el lunes para recuperar el ritmo de competición.

Toda la preparación está enfocada en el debut de Francia en el Mundial contra Senegal el 16 de junio. Saliba continúa su recuperación con un programa individual y se espera que esté totalmente listo, tanto física como mentalmente, antes del inicio del torneo.