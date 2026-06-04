Documental sobre Bukayo Saka: La estrella del Arsenal cuenta su vida

El extremo del Arsenal Bukayo Saka es el protagonista de un nuevo documental exclusivo que se estrena en Disney+. La película ofrece a los aficionados una mirada entre bastidores a la vida y carrera del jugador. Lanzado tras un histórico triunfo en la Premier League, el proyecto cuenta con la leyenda del club Thierry Henry, quien habla sobre su papel ayudando a la estrella de 24 años a alcanzar la cima del fútbol mundial. Goal.com informa .

Tras desempeñar un papel fundamental para que el Arsenal pusiera fin a una sequía de 22 años sin títulos de la Premier League, Saka está listo para compartir su increíble viaje con el mundo. Titulada 'Bukayo Saka: The Time is Now', la película se estrena este mes. Dirigida por el ganador del premio Emmy Robert Alexander, el proyecto demuestra vívidamente la inmensa dedicación necesaria para rendir al más alto nivel.

Desde su llegada al primer equipo en julio de 2019, Saka se ha convertido en un icono moderno del club, disputando 312 partidos en todas las competiciones y marcando 81 goles. La película se centra en el sistema de apoyo personal que acompañó a Saka en sus momentos más altos y más bajos. Además de ganar la FA Cup de 2020 y dos Community Shields, también enfrentó una fuerte presión e insultos tras fallar el penalti decisivo en la final de la Eurocopa 2020.

Thierry Henry fue uno de los primeros en apoyar al joven jugador durante aquellos momentos difíciles. Hablando sobre el proyecto, Saka dijo: 'Esta película me dio la oportunidad de contar mi historia de una manera que nunca antes había hecho. La gente solo ve los goles y los partidos, pero no sabe lo que ocurre entre bastidores ni el apoyo de las personas que creyeron en mí en cada paso del camino'.

Saka disputó 49 partidos la temporada pasada, registrando 11 goles y 9 asistencias. A pesar de la alegría de convertirse en campeones de Inglaterra, la temporada terminó con la decepción de perder ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis de la final de la Champions League, conformándose con la medalla de plata. Según el director Robert Alexander, la película es una historia no solo de éxito, sino también de la búsqueda de la felicidad y las relaciones humanas.