Jan Oblak comenta los rumores sobre su salida del Atlético de Madrid

El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro al hablar de su carrera en el club. A pesar de tener contrato hasta 2028, el futuro del guardameta esloveno en la capital española ha sido cuestionado recientemente debido a la inestabilidad defensiva. Goal.com informa .

El portero de 33 años ha sido uno de los pilares fundamentales del equipo de Diego Simeone durante 12 años. Oblak se unió al Atlético de Madrid procedente del Benfica en el verano de 2014 por 16 millones de euros, convirtiéndose en ese momento en el portero más caro de la historia de LaLiga. Ahora, su larga trayectoria en el estadio Metropolitano enfrenta incertidumbre por primera vez.

Aunque la directiva del club ha manifestado que no forzará la salida del legendario número uno, la decisión final dependerá de un acuerdo mutuo entre el jugador y la dirección. Oblak adoptó un enfoque filosófico ante las preguntas sobre su futuro: "No pienso mucho en ello porque las cosas suceden cuando tienen que suceder. Lo que está destinado a pasar, pasará, y tengo poca influencia sobre ello", afirmó.

A pesar de los rumores de traspaso, Oblak enfatizó su lealtad al club. Durante su etapa en Madrid, ha ganado LaLiga, la Europa League y la Supercopa de la UEFA. "Tengo contrato con el club y he pasado aquí 12 años. Lo he respetado de principio a fin y seguiré haciéndolo en el futuro", añadió el guardameta.

Aunque Oblak está contento de quedarse, reconoció que la dirección deportiva del Atlético de Madrid tiene la última palabra en la configuración de la plantilla. En la temporada 2025-26, ha disputado 43 partidos en todas las competiciones, encajando 55 goles y manteniendo su portería a cero en 11 encuentros. También expresó su intención de lograr títulos que aún no ha conseguido con el equipo.