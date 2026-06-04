La Juventus abandona el fichaje de Alisson y se centra en Emiliano Martinez

El club turinés de la Juventus ha centrado su atención en Emiliano Martinez tras el fracaso de sus intentos por fichar al portero del Liverpool, Alisson Becker. A pesar de los informes sobre un acuerdo personal con el guardameta brasileño, el club del Merseyside no está dispuesto a vender a su jugador clave. Esto ha obligado a la "Vecchia Signora" a considerar otras opciones de cara a la nueva temporada. Según Goal.com informa .

El Liverpool activó la cláusula de extensión de contrato de Alisson por 12 meses más, con la intención de mantener la estabilidad de la plantilla. El club de la Premier League decidió no dejar marchar a su portero titular tras la salida de varios jugadores experimentados. Por ello, la dirección de la Juventus ha elaborado una lista de candidatos alternativos en el mercado de fichajes.

Según la Gazzetta, el portero del Aston Villa y campeón del mundo de 2022, Emiliano Martinez, se ha convertido en el principal objetivo del club turinés. El guardameta argentino de 33 años ha mostrado su apertura a nuevos desafíos. Su valor de traspaso se estima en unos 20 millones de euros, pero su salario anual de 6 millones de euros podría suponer dificultades financieras para la Juventus.

Al mismo tiempo, los turineses también están siguiendo al portero del Tottenham, Guglielmo Vicario. El guardameta italiano de 29 años desea regresar a la Serie A. El salario de Vicario es significativamente menor que el de Emiliano Martinez (3-4 millones de euros al año), lo que se ajusta mejor a los planes financieros de la dirección de la Juventus. El club está a punto de elegir entre estos dos candidatos.