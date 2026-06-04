Ray Dalio advierte de la formación de una burbuja en el mercado de la IA

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Ray Dalio advierte de la formación de una burbuja en el mercado de la IA

El fundador del fondo de cobertura Bridgewater Associates, el multimillonario Ray Dalio, declaró que el rápido crecimiento del mercado de la inteligencia artificial (IA) indica la formación de una burbuja de inversión, que podría estallar tarde o temprano. En una entrevista con Bloomberg Television, Dalio enfatizó que todas las grandes revoluciones tecnológicas van acompañadas de períodos de inversión excesiva. Ixbt.com informa .

Según sus palabras, los participantes del mercado se enfrentan a una elección difícil: gastar demasiado capital para capturar cuota de mercado o perder oportunidades frente a la competencia por no invertir lo suficiente. En los últimos meses, los fabricantes de semiconductores centrados en la infraestructura de IA han sido uno de los principales impulsores del mercado de valores. La demanda de chips de alto rendimiento para centros de datos ha llevado a cotizaciones récord y ha generado debates sobre el sobrecalentamiento del sector.

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, respondiendo a las preocupaciones de los inversores, enfatizó que las inversiones en el mercado de la IA están generando rendimientos «extremadamente altos» y que el ciclo tecnológico actual es estable. Sin embargo, Dalio destaca un riesgo fundamental: en su opinión, la burbuja estallará cuando las expectativas comiencen a convertirse en flujos de efectivo reales y el mercado se vea obligado a reevaluar el potencial de beneficios de las empresas.

El multimillonario señaló que la dinámica actual del sector de la IA podría repetir el escenario típico de los ciclos tecnológicos, donde un período de crecimiento rápido es reemplazado por una corrección dolorosa, independientemente del valor real de la tecnología. Cabe recordar que Ray Dalio salió completamente de la gestión de Bridgewater Associates en 2025, vendió su participación y dejó el consejo de administración.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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