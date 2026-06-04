Se esperan lluvias en algunas regiones del país mañana

Mañana, es probable que haya lluvias de corta duración y tormentas eléctricas en varias regiones de Uzbekistán. Se informa que pueden producirse inundaciones repentinas en las zonas de estribaciones y montañosas. Esto se indicó en el pronóstico del tiempo publicado por «Uzhydromet» para el 5 de junio.

Según los informes, la ciudad de Taskenttendrá un tiempo variable, con posibles lluvias de corta duración y tormentas eléctricas en la segunda mitad del día. Las temperaturas serán de alrededor de 17–19 grados por la noche y de 30–32 grados durante el día. El viento soplará del este a 3–8 m/s, fortaleciéndose hasta 10–12 m/s en algunas áreas, con posibilidad de polvo y calima.

República de Karakalpakstán y Jorezm no esperan precipitaciones. La temperatura del aire alcanzará los 28–33 grados durante el día. Un clima similar persistirá en las regiones de Bujará y Navoi, con temperaturas diurnas que podrían llegar a los 35 grados.

Región de Taskent, Sir Daria, Jizzaj y Samarcanda permanecerán principalmente secas. Solo en algunos distritos de la región de Taskent existe la posibilidad de lluvias de corta duración y tormentas eléctricas en la segunda mitad del día. Las temperaturas serán de alrededor de 28–33 grados.

Kashkadaria y Surjandaria serán las más calurosas. Se pronostica que las temperaturas diurnas en estas áreas alcancen los 33–38 grados.

Valle de Ferganá — Andiján, Namangán y Ferganá también podrían experimentar lluvias de corta duración y tormentas eléctricas en algunos lugares durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas serán de alrededor de 28–33 grados.

En las zonas de estribaciones ymontañosas

del país, se esperan lluvias intermitentes y tormentas eléctricas. Las temperaturas serán de alrededor de 10–15 grados por la noche y 18–23 grados durante el día. Mientras tanto, el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas persiste en estas áreas.