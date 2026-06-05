El presidente del Nápoles amenaza con vender a Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ha emitido una severa advertencia a las estrellas del equipo. El dirigente del club insinuó que cualquier jugador que choque con el exentrenador Antonio Conte y exprese abiertamente su descontento, incluidos Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, podría abandonar el equipo. Según Goal.com informa .

La situación alrededor del Estadio Diego Armando Maradona se tensó después de que Kevin De Bruyne celebrara abiertamente la marcha del entrenador. El jugador belga, que llegó como agente libre del Manchester City el año pasado, no pudo destacar en su temporada de debut en Italia debido a lesiones y desacuerdos tácticos. De Laurentiis enfatizó en una rueda de prensa que las puertas están abiertas para aquellos descontentos con la dirección del club.

«Hicieron diversas declaraciones desde su punto de vista. Veremos qué piensa el nuevo entrenador al respecto. Si alguien tiene que irse, se irá. ¿Cuál es el problema? Hay muchos futbolistas en el mundo», dijo el presidente del Nápoles, conocido como magnate del cine.

En una entrevista, Kevin De Bruyne admitió que la táctica 4-5-1 de Antonio Conte y su estilo altamente defensivo no se ajustaban a sus ideas. Según él, el club no mostró el fútbol ofensivo prometido. Mientras tanto, otra estrella del equipo, Romelu Lukaku, se vio envuelta en problemas disciplinarios. Fue multado con 150.000 euros por desobedecer las órdenes del club mientras se recuperaba de una lesión con la selección belga.

Según los informes, la directiva del Nápoles está dispuesta a vender a Romelu Lukaku a clubes de Arabia Saudí o Turquía por 10 millones de euros. Con la esperada llegada de Massimiliano Allegri al banquillo, la situación podría complicarse aún más para Kevin De Bruyne, defensor del fútbol ofensivo, ya que Allegri también prefiere un estilo pragmático.