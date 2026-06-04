El Bayern Múnich alcanza un acuerdo con un defensa de la selección alemana

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El Bayern Múnich alcanza un acuerdo con un defensa de la selección alemana

El club muniqués Bayern ha dado un paso importante respecto al traspaso de la estrella del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown. Según los informes, se ha alcanzado un acuerdo verbal completo entre la directiva del Bayern y el futbolista. El equipo, dirigido por Vincent Kompany, ha identificado al lateral izquierdo de 22 años como objetivo principal en el proceso de renovación de la plantilla. Esto fue reportado por Goal.com medio .

Nathaniel Brown, conocido por sus brillantes actuaciones en la Bundesliga, se está preparando actualmente para la Copa del Mundo con la selección alemana. Según los rumores, el jugador ha aceptado los términos de un contrato a largo plazo con el club muniqués hasta 2031. El Bayern lo ve no solo como un defensa, sino también como un jugador versátil capaz de jugar como extremo.

Sin embargo, las negociaciones entre los clubes aún no han concluido. El director deportivo del Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, exige 60 millones de euros por el talentoso defensa. Este alto precio podría causar retrasos en el traspaso o incluso detenerlo por completo. El Bayern aún no ha aceptado plenamente pagar esta cantidad.

Esta incertidumbre ha despertado la esperanza en otros gigantes europeos. El Arsenal, el Manchester City y el Real Madrid también podrían unirse a la puja por Nathaniel Brown. En particular, el Arsenal ha incluido al jugador en su lista corta para reforzar la defensa. Si el Bayern no resuelve rápidamente los asuntos financieros, se espera que el club londinense se haga con el traspaso.

La temporada pasada, Nathaniel Brown disputó 42 partidos con el Frankfurt, marcando 4 goles y dando 6 asistencias. Aunque su equipo terminó octavo en la Bundesliga y se quedó sin competiciones europeas, las estadísticas individuales del jugador siguen atrayendo la atención de los grandes clubes.

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Nodirbek Razzokov
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