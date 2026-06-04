La startup Helion, respaldada por Sam Altman, recibe una inversión de 465 millones de dólares

Helion, una startup de fusión nuclear respaldada por Sam Altman, anunció el jueves que había recaudado 465 millones de dólares en una nueva ronda de financiación. Esta inversión eleva la valoración total de la empresa a 15.500 millones de dólares. Los fondos se destinarán a completar la primera planta de energía de Helion, el proyecto Orion. Según Techcrunch.com informa .

La startup tiene como objetivo entregar energía de fusión nuclear a la red eléctrica para 2028, según su acuerdo con Microsoft. Thrive Capital lideró esta ronda de inversión de la Serie G. Nuevos inversores como Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup y Lux Capital participaron junto con socios existentes como SoftBank Vision Fund 2 y Capricorn Technology Impact Funds.

El enfoque tecnológico de Helion difiere del de sus competidores. Mientras que la mayoría de las startups planean utilizar turbinas de vapor para convertir el calor en electricidad, Helion busca obtener electricidad directamente de los imanes. Cuando el plasma se expande dentro del reactor, resiste los campos magnéticos, y esta fuerza se convierte en electricidad, similar a los sistemas de frenado regenerativo de los vehículos eléctricos.

El sector de la energía de fusión nuclear ha estado en el punto de mira de los inversores en los últimos meses. Empresas como Focused Energy y Thea Energy también han atraído recientemente grandes inversiones. La fusión nuclear parece muy atractiva para los gigantes tecnológicos que trabajan en inteligencia artificial como una fuente de energía casi infinita y limpia, lo que podría transformar completamente los mercados energéticos de billones de dólares en el futuro.