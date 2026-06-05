Liverpool anuncia nuevo entrenador: ¿Quién reemplaza a Arne Slot?

Liverpool ha encontrado un candidato adecuado para el puesto de entrenador principal dejado vacante por Arne Slot, poniendo fin a todas las especulaciones. El múltiple campeón de Inglaterra ha llegado a un acuerdo con Andoni Iraola, quien estaba en la órbita del Bayer Leverkusen. Tras este nombramiento, se espera que el miembro de la selección alemana Florian Wirtz también se una al club de Merseyside. Según Goal.com informa .

Cinco días después de despedirse de Arne Slot, los Reds anunciaron oficialmente el nombramiento del especialista vasco de 43 años. La salida de Iraola del club rival de la Premier League, el Bournemouth, ya había sido confirmada anteriormente. «Estoy muy feliz. Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo. No hace falta pensárselo dos veces para venir aquí», dijo Iraola en el comunicado oficial del club.

Su predecesor, Arne Slot, llegó en el verano de 2024 para reemplazar a Jürgen Klopp. Llevó al equipo hacia su 20º título, pero dejó su cargo después de terminar quinto en la Premier League en su segunda temporada. Debido al fuerte interés de Liverpool, el Bayer Leverkusen se vio obligado a cambiar sus planes.

Andoni Iraola logró resultados impresionantes con recursos limitados en el Bournemouth. Llevó al equipo al sexto puesto en la tabla, a solo un lugar del Liverpool. Su estilo de juego atractivo y rápido causó una gran impresión en la directiva del club de Merseyside.