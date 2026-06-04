Rafael Leao cerca de dejar el Milan: Galatasaray ofrece el doble de salario

Se espera que el talentoso portugués Rafael Leao ponga fin a su carrera en la Serie A y se marche al campeonato turco. Según los últimos informes, el Galatasaray de Estambul se ha convertido en el principal pretendiente por el jugador. Tras una temporada difícil en San Siro, Leao recibió una oferta económicamente muy atractiva del gigante turco. Así lo informa Goal.com informa .

Según La Gazzetta dello Sport, Galatasaray promete a Rafael Leao un salario anual de 10 millones de euros más bonos adicionales. Esto es casi el doble de su salario actual de 5,5 millones de euros en el Milan. Tras fichar a estrellas como Mauro Icardi y Victor Osimhen, el club turco ha convertido ahora a Leao en su próximo gran objetivo de fichaje.

El propio jugador de 26 años anunció abiertamente su disposición a un nuevo desafío mientras estaba con la selección de Portugal. Tras la temporada infructuosa del Milan, que se quedó sin clasificación para la Liga de Campeones, Leao declaró: "Lo di todo, ahora quiero nuevos desafíos en otra liga". Esta declaración indica que la relación entre el club y el jugador ha llegado a su fin.

Sin embargo, este proceso de transferencia podría prolongarse hasta agosto. Mientras el Milan está ocupado buscando un nuevo entrenador jefe y director deportivo, el Galatasaray debe vender primero a los jugadores extranjeros de su plantilla debido al límite de extranjeros en la Superliga de Turquía. Solo entonces los turcos podrán hacer una oferta oficial al club italiano.