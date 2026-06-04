Entradas para la pelea de Conor McGregor agotadas en 4 minutos

Las entradas para el evento UFC 329 en Las Vegas, EE. UU., se agotaron en muy poco tiempo. Según los medios extranjeros, las entradas se acabaron solo 240 segundos después de salir a la venta.

Los precios de las entradas se fijaron en 600 dólares para los asientos de las gradas superiores y en 43.000 dólares para las primeras filas alrededor del octágono.

La pelea principal del torneo, programada para el 11 de julio, enfrentará al luchador irlandés de MMA Conor McGregor en una revancha contra el ex campeón de peso pluma de la UFC Max Holloway. El combate se celebrará en la categoría de peso wélter.

Esta es la segunda pelea entre los dos atletas. Se enfrentaron por primera vez en el octágono en agosto de 2013, con McGregor ganando por decisión unánime.

Según los informes, Conor McGregor ganará 15 millones de dólares con esta pelea. Además, se prevé un bono no revelado para el deportista irlandés.

Como referencia, es el primer luchador en la historia de la UFC en ostentar cinturones de campeón en dos categorías de peso simultáneamente.