Liverpool firma contrato con Andoni Iraola

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Liverpool firma contrato con Andoni Iraola

El Liverpool FC anunció oficialmente el nombramiento de Andoni Iraola como nuevo entrenador principal del equipo. El especialista español llegará a Anfield para reemplazar a Arne Slot antes de la temporada 2026-27. La directiva del club de Merseyside confirmó que se ha alcanzado un acuerdo con el entrenador de 43 años, quien sucederá a Slot, quien dejó el equipo el sábado. Según Goal.com informa .

Iraola atrajo la atención del Liverpool tras tres temporadas exitosas con el Bournemouth en la Premier League inglesa. Su etapa en la costa sur se caracterizó por un estilo de juego progresivo. El mes pasado, llevó al Bournemouth al sexto lugar de la tabla, asegurando la primera clasificación del club para competiciones europeas.

El nuevo entrenador expresó su alegría por unirse a uno de los clubes más prestigiosos del mundo. "Estoy muy emocionado. El Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo. El ambiente aquí, los aficionados y la oportunidad de trabajar con jugadores de alto nivel me han atraído. La oportunidad de luchar por trofeos es el desafío más atractivo para cualquier entrenador", dijo Iraola en una entrevista en el sitio web oficial del club.

Nacido en el País Vasco español, Iraola jugó principalmente como lateral derecho durante su carrera como jugador, disputando más de 500 partidos con el Athletic Bilbao. El especialista, que comenzó su carrera como entrenador en 2018, demostró su habilidad táctica en el club chipriota AEK Larnaca y en el equipo español Mirandés.

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Nodirbek Razzokov
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