Audi presenta un nuevo superdeportivo híbrido V8 para reemplazar al R8

Audi ha presentado el nuevo superdeportivo Nuvolari, un modelo de producción limitada que reemplaza al R8. Con 987 caballos de fuerza, este híbrido V8 se convertirá en el nuevo buque insignia de la marca. Según el CEO Gernot Döllner, este coche sirve como una declaración única para el futuro de la marca. Como informa Autocar.co.uk informa .

El Nuvolari está equipado con un motor V8 biturbo de 4,0 litros y tres motores eléctricos, lo que lo convierte en el coche de serie más rápido y potente de la historia de la marca alemana. Incorpora tecnologías de Fórmula 1, incluida la aerodinámica activa, una carrocería de fibra de carbono y un sistema de tracción total con vectorización de par. Se producirán un total de 499 unidades, con ventas previstas para principios del próximo año.

El nuevo superdeportivo es el primer vehículo de serie que encarna el nuevo lenguaje de diseño presentado por Audi el año pasado a través del modelo Concept C. El Nuvolari comparte su base técnica y su tren motriz con el nuevo modelo Temarario de Lamborghini, parte del Grupo Volkswagen. Esta tradición es similar a la colaboración anterior del R8 con los Lamborghini Gallardo y Huracán.

El coche lleva el nombre del legendario piloto Tazio Nuvolari, que compitió para Auto Union, el predecesor de Audi. El proyecto se desarrolló en un tiempo récord de 14 meses para alinearse con la temporada de debut de Audi en la F1. Un equipo conjunto de ingenieros de Audi, su equipo de F1 y Lamborghini trabajó en el proyecto.