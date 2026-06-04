La memoria DDR5 falsificada es cada vez más difícil de distinguir de la original

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La memoria DDR5 falsificada es cada vez más difícil de distinguir de la original

Módulos de RAM DDR5 falsificados, fabricados bajo las marcas G.Skill y V-Color, han aparecido masivamente en los mercados chinos. En Computex 2024, representantes de la compañía declararon que este problema está afectando seriamente al mercado y que distinguir los productos falsificados de los originales se está volviendo cada vez más complejo. Según Ixbt.com informa .

La principal característica de la nueva generación de módulos falsificados es que utilizan placas de circuito impreso visualmente idénticas a las soluciones de G.Skill y V-Color. Los estafadores también han logrado replicar con alta precisión los disipadores de calor e incluso los sistemas de iluminación RGB. Anteriormente, las memorias falsas podían identificarse fácilmente por los chips «falsos» de plástico o fibra de vidrio.

V-Color anunció que está recibiendo numerosas quejas de clientes sobre copias vendidas a precios bajos en China. Por ahora, se desconoce qué chips se utilizan en los módulos falsificados, ya que los productos originales de V-Color se fabrican exclusivamente con chips SK hynix. La compañía aún no ha recibido muestras falsificadas para su análisis.

Los representantes de G.Skill también confirmaron el problema, enfatizando que los productos falsificados han estado presentes en el mercado durante muchos años. Los expertos de la compañía recomiendan contactar solo a socios oficiales y vendedores de confianza para evitar ser víctima de fraude al comprar RAM costosa.

DDR5G.SkillV-ColorTecnologíaOrdenador
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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