Bugatti presenta su primer televisor: un diseño único

La marca de hipercoches Bugatti, en colaboración con la empresa austriaca C SEED, ha presentado el N1, un televisor transformador. Esta novedad se posiciona como una solución audiovisual de lujo exclusiva, producida bajo pedido para villas, yates y propietarios de bienes inmuebles de élite. Según informa Ixbt.com noticia .

El diseño del dispositivo está inspirado en el hipercoche Bugatti Tourbillon. La carcasa está hecha de aluminio aeroespacial y fibra de carbono, trasladando la icónica línea C-Line, característica del mundo del automóvil, a la electrónica de consumo. Esta elegante línea, concebida por Jean Bugatti, envuelve la carrocería de los hipercoches y separa visualmente la cabina.

En estado plegado, el televisor recuerda a una escultura de diseño moderno, pero se abre completamente en 45 segundos al pulsar un botón. Se ofrecen a los compradores versiones de 110, 137 y 165 pulgadas basadas en paneles MicroLED 4K. La pantalla admite la tecnología HDR10+ y ofrece un brillo de hasta 4000 nits.

Además, el dispositivo puede girar 180 grados y cuenta con una tecnología especial para ocultar las uniones entre los paneles. El sistema de audio se basa en altavoces Wisdom Audio, que se despliegan automáticamente cuando se enciende el televisor. Cada unidad puede personalizarse con los colores originales de los coches Bugatti, acabados en cuero y placas grabadas individualmente.

El precio oficial aún no se ha revelado, pero los modelos estándar similares de C SEED cuestan alrededor de 400.000 dólares. Se espera que la versión bajo la marca Bugatti sea aún más cara.