Jablonec – Brighton: alineaciones y directo
El partido Jablonec – Brighton de la Conference League comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Jablonec: 1. Hanuš J., 18. Cedidla M., 4. Tekijaški N. (capitán), 15. Pavlović D., 20. Sláma J., 13. Sedláček R., 6. Okeke N., 7. Čanturišvili V., 17. Alium S., 21. Polidar M., 9. Rusek A.
Suplentes del Jablonec: 19. Chramosta J., 24. Hollý D., 34. Kubát A., 36. Kuol G., 31. Malý E., 99. Michalak K., 25. Nebyla S., 57. Novák F., 12. Nikrin D., 14. Souček D., 8. Zorvan F.
Entrenador del Jablonec: Kozel L.
Alineación titular del Brighton: 1. Verbruggen B., 20. Costinha, 30. Svoboda M., 21. Boskali O., 3. Hadjam J., 35. Yalcouyé M., 8. Hinshelwood J., 13. Groß P. (capitán), 15. Osman I., 10. Rutter G., 33. O'Riley M.
Suplentes del Brighton: 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 5. Dunk L., 61. Hall S., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostoulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 49. Oriola N., 44. Vušković L.
Entrenador del Brighton: Hürzeler F.
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