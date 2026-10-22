Jablonec – Brighton: alineaciones y directo

·28·Deportes
Jablonec – Brighton: alineaciones y directo

El partido JablonecBrighton de la Conference League comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Jablonec: 1. Hanuš J., 18. Cedidla M., 4. Tekijaški N. (capitán), 15. Pavlović D., 20. Sláma J., 13. Sedláček R., 6. Okeke N., 7. Čanturišvili V., 17. Alium S., 21. Polidar M., 9. Rusek A.

Suplentes del Jablonec: 19. Chramosta J., 24. Hollý D., 34. Kubát A., 36. Kuol G., 31. Malý E., 99. Michalak K., 25. Nebyla S., 57. Novák F., 12. Nikrin D., 14. Souček D., 8. Zorvan F.

Entrenador del Jablonec: Kozel L.

Alineación titular del Brighton: 1. Verbruggen B., 20. Costinha, 30. Svoboda M., 21. Boskali O., 3. Hadjam J., 35. Yalcouyé M., 8. Hinshelwood J., 13. Groß P. (capitán), 15. Osman I., 10. Rutter G., 33. O'Riley M.

Suplentes del Brighton: 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 5. Dunk L., 61. Hall S., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostoulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 49. Oriola N., 44. Vušković L.

Entrenador del Brighton: Hürzeler F.

En directo EN VIVO
26
Costinha (Brighton) envía un gran centro al área, pero la defensa despeja.
25
Said Alium (Jablonec) encontró espacio y centró, pero se mostró frustrado porque ninguno de sus compañeros llegó al balón.
25
Jack Hinshelwood (Brighton) se eleva alto para rematar un centro cerca del área, pero su cabezazo se marcha rozando el poste derecho.
24
Ibrahim Osman (Brighton) hace falta y Sigurd Kringstad hace sonar su silbato por la infracción.
23
Los defensores están atentos y despejan un peligroso centro de Olivier Boscagli (Brighton).
21
Georginio Rutter (Brighton) se abrió hueco para disparar. Se creó espacio y soltó un potente disparo raso hacia el centro de la portería. ¡Su gran disparo fue despejado magistralmente por Jan Hladký!
21
Matěj Polidar (Jablonec) recibe un pase dentro del área y controla magníficamente el balón. Dispara raso hacia el poste izquierdo, pero el portero se estira para despejar.
19
Jaouen Hadjam (Brighton) saca de esquina, pero estrella el balón en un cúmulo de defensas y uno de ellos despeja con contundencia.
18
Pascal Groß (Brighton) saca el córner al área, pero Jan Hanuš está bien colocado y despeja de puños. Ahora Brighton sacará otro córner.
17
Uno de los defensores reaccionó en el último segundo para bloquear magistralmente el centro de Jack Hinshelwood (Brighton). Brighton obligó a sus rivales a ceder un córner.
17
Jiří Sláma (Jablonec) no logró enviar un centro preciso al área penal.
16
Martin Sedidla (Jablonec) envía el balón al área penalti, pero los defensas rivales despejan el peligro.
16
Estadísticas de posesión: 20:80.
13
¡Medio oportunidad! Jaouen Hadjam (Brighton) metió un centro al área, pero Jan Hanus despejó a tiempo.
12
Pascal Groß (Brighton) sacó rápido la falta en corto. El centro de Olivier Boscagli (Brighton) al área no encontró destinatario y los defensas despejaron el balón.
11
Nelson Okeke (Jablonec) comete falta en la disputa del balón, señala Sigurd Kringstad. Brighton tiene un tiro libre, aunque es poco probable que rematen directamente a puerta desde esa distancia.
11
El Brighton está jugando con un gran control y pases precisos. Intentan aumentar la posesión, romper la defensa rival y montar rápidos contraataques.
10
Ibrahim Osman (Brighton) saca un gran disparo desde fuera del área, el balón se va rozando el poste derecho.
9
Pascal Groß (Brighton) decide disparar a portería, pero su intento es bien bloqueado por un defensa y no inquieta al portero.
9
Georginio Rutter (Brighton) mostró demasiada agresividad al intentar zafarse de su rival, y el árbitro señaló falta.
8
Jaouen Hadjam (Brighton) intentó encontrar a Ibrahim Osman, pero se pasó de fuerza en el pase. El balón salió fuera y el portero del Jablonec pondrá el esférico en juego.
7
Sigurd Kringstad no pudo quedarse indiferente ante la dura falta de Okeke (Jablonec) y pitó.
5
Georginio Rutter (Brighton) recibe un gran pase de su compañero, pero su mal control permite a los defensores robar el balón y despejar el peligro.
4
Jaouen Hadjam (Brighton) intentó filtrar un pase a un compañero desde fuera del área, pero un defensa despejó el peligro.
3
El balón le llega a Pascal Groß (Brighton) y dispara desde lejos, pero el portero ve con calma cómo el balón se marcha por encima del travesaño.
3
Jack Hinshelwood recibió un gran pase de Pascal Groß (Brighton) dentro del área, pero un defensa llegó primero al balón y lo bloqueó.
2
Jack Hinshelwood (Brighton) se recupera y dispara desde fuera del área hacia la esquina inferior izquierda, pero Jan Hánuš lo controla y se hace con el balón sin problemas.
2
El Brighton organiza el juego con pases precisos para crear nuevas oportunidades de ataque.
1
¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!
21:45
¡Los jugadores por fin pisan el césped! Saca el Brighton.
21:45
Presentamos al árbitro principal del partido de hoy, es Sigurd Kringstad.
21:45
Se han anunciado las alineaciones iniciales para este partido.
21:45
Hola, bienvenidos a nuestra narración de texto en vivo. Puedes seguir todos los momentos emocionantes del partido por escrito para no perderte nada. Pónganse cómodos y disfruten del juego.
JablonecBrightonConference LeagueFútbolAlineaciones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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