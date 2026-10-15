Friburgo — Jablonec: alineaciones y directo

24 Los defensores no perdieron la concentración y despejaron el peligroso centro enviado por Jiří Sláma (Jablonec).

23 Patrick Osterhage (Freiburg) realizó una jugada individual, pero un defensa rival lo frenó, evitando una situación de peligro.

19 Vincenzo Grifo (Friburgo) encontró espacio en el vértice del área y sacó un potente disparo hacia la escuadra derecha, pero Jannik Huth realizó una parada magnífica a dos manos para evitar el gol.

19 Syriak Ila (Freiburg) intentó avanzar, pero falló en el control del balón y lo perdió.

18 Posesión de balón – 58:42.

17 Matej Polidar (Jablonec) centra al área, pero Mio Backhaus sale de su portería y se apodera del balón.

15 ¡Vincenzo Grifo (Freiburg) ejecuta la falta superando la barrera y el balón se cuela por la escuadra izquierda. ¡Qué técnica tan magnífica!

14 Friburgo - Jablonec. Resultado: 1-0. Nemanja Tekijaski (Jablonec) le puso las cosas fáciles al árbitro para que le mostrara la tarjeta amarilla.

13 Lucas Höler (Freiburg) recibió un centro cerca del área, pero su remate de cabeza se marchó desviado junto al poste izquierdo.

12 ¡Lukas Kübler (Freiburg) remató de cabeza un centro al área tras un gran salto, pero su remate se estrelló en el travesaño!

11 Una bonita jugada de ataque entre el Friburgo y el Jablonec terminó con un disparo de Syriac Irie desde fuera del área. Sin embargo, el balón fue directo al centro de la portería y Jan Hanuš lo atrapó sin problemas.

9 Christian Günter (Freiburg) se hace espacio en la esquina del área y saca un disparo flojo a portería, el balón se va muy lejos del poste derecho.

9 Yenfat Yari (Fregburgo) intentó encontrar a un compañero con un pase al centro, pero el defensa rival bloqueó el balón y alejó el peligro.

8 Nemanja Tekijaski (Jablonec) y Saido Alioum intentaron romper la defensa rival con una serie de pases cortos, pero un defensa intervino y puso fin al ataque.

7 ¡Yoric Etoundi (Freiburg) desperdició una gran ocasión! Sacó un potente disparo desde fuera del área, pero el balón se marchó ligeramente por encima del travesaño.

5 Nelson Okeke (Jablonec) realiza un saque de banda hacia el área penalti, pero su centro es bloqueado.

3 Yira Sor (Freiburg) se deshizo de su rival pero no pudo mantener el balón en juego. El balón salió por la línea de banda y el Jablonec sacará de banda.

2 Vakhtang Chanturishvili (Jablonec) encuentra espacio y centra al área, pero se muestra frustrado ya que ninguno de sus compañeros llega al balón.

1 El partido acaba de empezar.

00:00 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Saca el Friburgo.

00:00 Presentamos al árbitro del partido de hoy, es Эдгарс Малцевс.

00:00 Ya conocemos las alineaciones titulares. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.