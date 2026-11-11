Se vive una auténtica fiebre por las entradas antes del partido amistoso internacional entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia, que tendrá lugar el 12 de noviembre en el majestuoso estadio central Pakhtakor de Taskent. Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, se espera que las gradas del estadio, con capacidad para 35.000 espectadores, se llenen por completo, registrando un lleno absoluto.

Más de 30.000 entradas vendidas: la capital respira gran fútbol

Se sabe que hasta el momento se han vendido más de 30.000 entradas y quedan pocas en las taquillas. Un representante de la UFA destacó que el interés por cada partido de la selección nacional siempre ha sido alto, pero esta vez, debido al estatus del rival y a la intensidad esperada en Taskent, la actividad de los aficionados ha alcanzado un nivel récord.

El encuentro comenzará el jueves 12 de noviembre por la noche, a las 20:00 hora local. Según la Unión de Fútbol de Rusia (RFU), al menos 1.000 aficionados rusos visitarán el estadio Pakhtakor para apoyar a los visitantes.

Indicador / Información Detalles del partido y organización Fecha y hora del partido 12 de noviembre, 20:00 (hora de Taskent) Estadio Estadio central Pakhtakor (capacidad 35.000) Número de entradas vendidas Más de 30.000 (se espera lleno total) Número de aficionados rusos Aproximadamente 1.000 personas turistas y aficionados Posición en el ranking FIFA Rusia — 35º puesto, Uzbekistán — 59º puesto Estatus del partido Partido amistoso internacional que cuenta para el ranking FIFA

«El interés de los aficionados siempre es alto cuando juega nuestra selección. Las gradas del Pakhtakor estarán llenas para el partido contra Rusia; las entradas ya están a punto de agotarse». — Asociación de Fútbol de Uzbekistán

Puntos importantes para el ranking FIFA

Este enfrentamiento no será un simple partido de control; el resultado final se tendrá plenamente en cuenta en el recuento del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Actualmente, la selección de Rusia ocupa el puesto 35 del ranking mundial, mientras que Fabio Cannavaro la selección de Uzbekistán, dirigida por , ocupa el puesto 59.

Una victoria en el choque de Taskent ofrecerá a los «lobos blancos» la oportunidad de ascender en el ranking y consolidar su posición en los bombos principales del continente asiático.

¿Estarás en el estadio Pakhtakor el 12 de noviembre para apoyar a nuestro equipo o verás el partido por televisión? ¡Deja tu pronóstico del resultado en los comentarios!