Manchester Citytiene la oportunidad de enderezar el rumbo tras tres derrotas consecutivas. Los pupilos de Enzo Maresca reciben al Fulham en la jornada 11 de la Premier League. En los análisis del fútbol inglés, se espera que el uzbeko Abduqodir Husanovsalte al campo en el once inicial en este encuentro.

Tras el parón internacional, los campeonatos nacionales entran de nuevo en una fase intensa. La Premier League inglesa también comienza los partidos de la próxima jornada. Para los aficionados uzbekos, uno de los eventos más interesantes de esta jornada podría ser el partido del Manchester Citycontra el Fulham. La razón es que han surgido nuevas especulaciones sobre el lugar de Abduqodir Husanoven el equipo y su participación en el próximo encuentro.

Los expertos del sitio mancitycore.com, especializado en la cobertura del Manchester City, al analizar la posible alineación para el próximo encuentro, ven al defensa uzbeko en la línea defensiva central. Esta suposición demuestra una vez más el importante papel de Husanov en el equipo.

Husanov podría volver a la defensa central

Desde el inicio de la temporada, Abduqodir Husanov ha sido utilizado en diferentes posiciones defensivas en el Manchester City. El futbolista uzbeko también cumplió esta función en situaciones en las que el equipo necesitaba un lateral derecho. Sin embargo, los expertos esperan que vuelva a su posición natural, la defensa central, en el partido contra el Fulham.

En este escenario, Matheus Nunes podría actuar como lateral derecho. Dado que el City no fichó a un jugador específico para esta posición en la ventana de transferencias de verano, Nunes y Husanov han sido utilizados según la situación.

La ubicación de Nunes en la banda derecha permitiría al defensa uzbeko colaborar con Rúben Dias en el centro. Esto podría ayudar a Husanov a actuar en una posición más cómoda y a cumplir plenamente con sus tareas en la línea defensiva.

La velocidad y los pases precisos de Husanov son importantes para el City

Una de las principales ventajas de Abduqodir Husanov es su alta velocidad y su capacidad para perseguir a los delanteros rivales. Además, el futbolista uzbeko se mueve con confianza con el balón y alcanzó uno de los índices más altos de precisión de pase en el campeonato inglés a principios de temporada.

En la fase inicial de la temporada, su precisión de pase fue del 94,4%. Este indicador muestra que Husanov se está convirtiendo en un jugador importante no solo en la defensa, sino también en el proceso de control del balón y de inicio del ataque del equipo.

En el partido contra el Fulham, su velocidad, sus movimientos posicionales y su capacidad para neutralizar los ataques rivales podrían ser de gran importancia para el City.

Sin embargo, existen algunas dudas sobre el estado físico del futbolista uzbeko. Husanov fue liberado de la concentración de la selección nacional de Uzbekistán después de jugar 90 minutos contra el Nottingham Forest. No se ha dado información precisa sobre la causa de su ausencia en la selección ni si esta situación está relacionada con una lesión.

Si Husanov no está completamente listo para el partido contra el Fulham, Vitor Reis podría ocupar su lugar.

La posible línea defensiva del Manchester City

Según las estimaciones de los expertos, Gianluigi Donnarumma mantendrá su puesto en la portería. Aunque tres de los cinco disparos a puerta recibidos contra el Nottingham Forest terminaron en gol, el entrenador sigue apoyándolo.

Maresca había dicho abiertamente el mes pasado que confiaba en Donnarumma. Por ello, se espera que el futbolista italiano defienda la portería también en el partido contra el Fulham.

En el centro de la defensa, se prevé la pareja formada por Rúben Dias y Abduqodir Husanov. Dias es uno de los jugadores que más minutos ha disputado en el equipo y destaca por su estabilidad en la línea defensiva.

En el lateral izquierdo, se le podría dar una oportunidad a Nico O'Reilly. No fue convocado a la concentración de la selección inglesa para recuperar su rodilla. Maresca ha dicho que el parón internacional ha sido útil para mejorar la condición física del jugador y realizar los procesos de fisioterapia.

Si O'Reilly está totalmente recuperado, podría entrar en el once inicial antes que Joško Gvardiol.

En el centro del campo se prevé la pareja formada por Anderson y Bouaddi

Una de las principales dudas en el centro del campo del Manchester City es quién será el compañero de Elliot Anderson. Los expertos consideran oportuno colocar a Ayyub Bouaddi a su lado.

Anderson es considerado uno de los fichajes importantes del equipo en la ventana de transferencias de verano. Tras la marcha de Rodri al Barcelona, gran parte de la responsabilidad en el centro ha recaído sobre Anderson. Maresca también lo ha descrito como el "jugador soñado para un entrenador".

Sin embargo, Anderson a veces se queda solo en el centro del campo al realizar tareas defensivas. Desde este punto de vista, la entrada de Bouaddi en el once inicial podría aportar equilibrio al equipo.

Bouaddi se mueve bien a la hora de recuperar el balón, detener los ataques rivales y ayudar a la línea defensiva. Entró en el campo en lugar de Anderson en el partido fuera de casa en Oporto en la Champions League y contribuyó a la victoria del equipo.

Maresca, tras aquel partido, valoró positivamente las acciones de Bouaddi y destacó que el futbolista no se mostró confundido en el campo.

Los expertos consideran que las características defensivas de Bouaddi podrían ser más útiles para el equipo en este encuentro que las de Enzo Fernández.

En el ataque, una gran responsabilidad recae sobre Cherki y Haaland

También se esperan algunos cambios en la línea de ataque del Manchester City. Antoine Semenyo está fuera de juego debido a una lesión de rodilla y no se espera que regrese antes de diciembre. Por ello, es muy probable que Jérémy Doku actúe en la banda izquierda del ataque.

Iliman Ndiaye podría salir de inicio en la banda derecha. Creó una ocasión de gol para Doku en el partido contra el Nottingham Forest y participó activamente en los ataques del equipo.

Rayan Cherki es mostrado actualmente como uno de los jugadores en mejor forma del City. Fue el mejor jugador del equipo en el partido contra el Nottingham Forest, marcando un hermoso gol.

Cherki también se lució con la selección francesa. El futbolista, que participó en dos jugadas de gol en el partido contra Turquía, llamó la atención de los especialistas.

La técnica, las acciones individuales y la creatividad de Cherki podrían ser un factor importante para que el City rompa la posible defensa cerrada del Fulham.

Jérémy Doku, por su parte, aún debe mejorar sus registros en la Premier League. Ha logrado un gol y una asistencia en diez partidos del campeonato. El hecho de que destacara con una asistencia en el partido contra Turquía con la selección belga demostró una vez más sus posibilidades en ataque.

Se espera que Erling Haaland esté en el once inicial como delantero centro. En el partido contra el Nottingham Forest, el futbolista noruego tuvo dos buenas oportunidades para marcar, pero no pudo aprovecharlas.

Maresca ha enfatizado que el equipo no debe depender solo de los goles de Haaland. Por ello, se exige que otros jugadores también entren rápidamente en el área y creen ocasiones de gol.

Vencer al Fulham podría no ser fácil

El Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa, no ha perdido en sus últimos cuatro encuentros. El equipo no ha encajado más de un gol en ninguno de estos partidos.

Además, el Fulham ha marcado un gol en cada uno de sus últimos cinco partidos. Esto demuestra la disciplina defensiva del equipo y su afán por aprovechar las oportunidades en ataque.

Sin embargo, las estadísticas de los enfrentamientos directos muestran la superioridad del Manchester City. Los "Citizens" han logrado 16 victorias consecutivas contra el Fulham en la Premier League. La última de ellas se registró en febrero de este año en el estadio Etihad con un marcador de 3-0.

A pesar de ello, el partido de esta vez podría no ser fácil para el City. Tras una serie de derrotas, el equipo debe recuperar no solo la victoria, sino también la estabilidad en el juego. Reducir los errores defensivos, asegurar el equilibrio en el centro del campo y apoyar eficazmente a Haaland serán las tareas principales para los pupilos de Maresca.

Alineación probable del Manchester City contra el Fulham

Portero: Gianluigi Donnarumma;

Defensas: Matheus Nunes, Abduqodir Husanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly;

Centrocampistas: Elliot Anderson, Ayyub Bouaddi;

Jugadores de ataque: Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jérémy Doku;

Delantero: Erling Haaland.

Si esta suposición se hace realidad, Abduqodir Husanov podría comenzar el encuentro contra el Fulham en la defensa central. Esta será una oportunidad para que el futbolista uzbeko mantenga su importante lugar en el Manchester City y dé un paso más en la competencia por el once inicial a lo largo de la temporada.