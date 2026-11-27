En un encuentro correspondiente a la 4.ª jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League, el club suizo Lugano visitó al equipo checo Jablonec y sufrió una derrota por 0:2 . En este partido, el defensa uzbeko que milita en el Lugano, Behruz Karimov , fue titular y disputó los 90 minutos completos.

Detalles del encuentro: goles en la segunda mitad

Igualdad en la primera parte: Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos mostraron un juego cauteloso y no se abrió el marcador antes del descanso.

Los golpes decisivos de los locales: En la segunda parte, los checos aumentaron la presión — en el minuto 70, Sedláček abrió el marcador, y en el minuto 85, Javo anotó el segundo gol del Jablonec, sentenciando el destino del partido.

Situación en la tabla y acta del partido