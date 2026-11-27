El Lugano de Behruz Karimov cae derrotado ante el Jablonec a domicilio
En un encuentro correspondiente a la 4.ª jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League, el club suizo Lugano visitó al equipo checo Jablonec y sufrió una derrota por 0:2 . En este partido, el defensa uzbeko que milita en el Lugano, Behruz Karimov , fue titular y disputó los 90 minutos completos.
Detalles del encuentro: goles en la segunda mitad
Igualdad en la primera parte: Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos mostraron un juego cauteloso y no se abrió el marcador antes del descanso.
Los golpes decisivos de los locales: En la segunda parte, los checos aumentaron la presión — en el minuto 70, Sedláček abrió el marcador, y en el minuto 85, Javo anotó el segundo gol del Jablonec, sentenciando el destino del partido.
Situación en la tabla y acta del partido
A pesar de la derrota, el Lugano con 9 puntos se mantuvo en la parte alta de la tabla — en la 6.ª posición . Por su parte, el Jablonec, tras su victoria, sumó 5 puntos y ascendió al 16.º puesto .
Estadísticas
Detalles
Fase de la competición
UEFA Conference League, 4.ª jornada
Resultado del partido
Jablonec 2:0 Lugano
Goleadores
Sedláček (70'), Javo (85')
Participación de Behruz Karimov
Titular 90 minutos completos en el campo
Posición en la tabla
Lugano — 6.º puesto (9 puntos) / Jablonec — 16.º puesto (5 puntos)
Alineación del Jablonec: Mičelák, Sedlá (Novák, 87), Tekijaški, Pavlović, Sláma, Sedláček, Okeke, Čanturišvili, Hollý (Rusek, 60), Alium (Polidar, 90+2), Javo.
Alineación del Lugano: Ballmoos, Bichsel (Marques, 81), Mai, Papadopoulos, Alioski, Bislimi, Canducci (Moncada, 81), Behruz Karimov, Pihlström, Ajeti (Behrens, 81), Castro (Steffen, 63).
¿Crees que Behruz Karimov, quien está ganando experiencia regular en la liga suiza y en competiciones europeas, podrá convertirse pronto en uno de los pilares defensivos de la selección nacional de Uzbekistán?
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