Abdukodir Husanovsueña con ganar la Champions League con el Manchester City. Las sinceras reflexiones del defensa uzbeko sobre el club y sus seguidores han despertado un gran interés en las redes sociales. Los aficionados de los «Citizens» de todo el mundo han reaccionado a sus palabras, colmando de elogios al jugador uzbeko. Sin embargo, entre los comentarios también se observaron críticas hacia el portero del equipo, Gianluigi Donnarumma.

«Llevar esta camiseta es una gran responsabilidad»

A sus 22 años, Abdukodir Husanov se encuentra actualmente recuperándose de una pequeña lesión. Por este motivo, no fue convocado para la concentración de la selección nacional de Uzbekistán en noviembre y continúa su proceso de recuperación en el Manchester City.

Al hablar de su trayectoria en el club, el futbolista uzbeko destacó su orgullo por jugar en el Manchester City. Afirmó que el apoyo de los aficionados del equipo es muy importante para él.

«Estoy orgulloso de jugar en este club. El Manchester City tiene unos aficionados increíbles. Apoyan al equipo en gran número, tanto fuera como en casa. Llevar esta camiseta es una gran responsabilidad.

El apoyo de los fans significa mucho para mí. Quiero agradecerles personalmente. Incluso en los momentos difíciles, están con nosotros.

Queremos ganar aún más trofeos para ellos. Por supuesto, mi sueño es ganar la Champions League de la UEFA», declaró Husanov.

Los fans colman de elogios a Husanov

Las opiniones del defensa uzbeko han generado una respuesta cálida entre los seguidores del Manchester City. La mayoría de los comentaristas destacaron su velocidad, fuerza y fiabilidad en las acciones defensivas.