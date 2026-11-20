«¡Husanov es nuestro mejor defensa!» Los fans del City apoyan a Abdukodir
Abdukodir Husanovsueña con ganar la Champions League con el Manchester City. Las sinceras reflexiones del defensa uzbeko sobre el club y sus seguidores han despertado un gran interés en las redes sociales. Los aficionados de los «Citizens» de todo el mundo han reaccionado a sus palabras, colmando de elogios al jugador uzbeko. Sin embargo, entre los comentarios también se observaron críticas hacia el portero del equipo, Gianluigi Donnarumma.
«Llevar esta camiseta es una gran responsabilidad»
A sus 22 años, Abdukodir Husanov se encuentra actualmente recuperándose de una pequeña lesión. Por este motivo, no fue convocado para la concentración de la selección nacional de Uzbekistán en noviembre y continúa su proceso de recuperación en el Manchester City.
Al hablar de su trayectoria en el club, el futbolista uzbeko destacó su orgullo por jugar en el Manchester City. Afirmó que el apoyo de los aficionados del equipo es muy importante para él.
«Estoy orgulloso de jugar en este club. El Manchester City tiene unos aficionados increíbles. Apoyan al equipo en gran número, tanto fuera como en casa. Llevar esta camiseta es una gran responsabilidad.
El apoyo de los fans significa mucho para mí. Quiero agradecerles personalmente. Incluso en los momentos difíciles, están con nosotros.
Queremos ganar aún más trofeos para ellos. Por supuesto, mi sueño es ganar la Champions League de la UEFA», declaró Husanov.
Los fans colman de elogios a Husanov
Las opiniones del defensa uzbeko han generado una respuesta cálida entre los seguidores del Manchester City. La mayoría de los comentaristas destacaron su velocidad, fuerza y fiabilidad en las acciones defensivas.
«Husanov es nuestro defensa leal, fuerte y rápido», escribió Samson Zimba.
Wanyama Wanyama, por su parte, calificó al jugador uzbeko como el mejor defensa central del equipo actual:
«El Manchester City actual tiene a su mejor defensa central, no hay duda al respecto».
Otro aficionado, Raymond Ramshead, subrayó que Husanov debería ser titular en la defensa central cada semana.
«Husanov es una fuente de motivación para los jugadores del City», comentó Muhamad Wa Bakali.
Algunos aficionados han expresado una gran confianza en el papel y el futuro del jugador uzbeko, deseándole que cumpla su sueño de ganar la Champions League.
Las críticas sobre Donnarumma no se quedaron atrás
Uno de los temas que más atención captó en los comentarios fue el rendimiento del portero del equipo, Gianluigi Donnarumma. Algunos aficionados, aunque apoyaban el sueño de Husanov de ganar la Champions, señalaron los errores del guardameta.
Adoma Belinda preguntó en tono humorístico:
«Husanov, ¿quieres ganar la Champions League con Donnarumma en la portería?»
Respondiendo a su comentario, Piscer Lager expresó su preferencia por otro portero:
«Podemos creerlo, creo que Rulli es mejor».
Otros aficionados también criticaron las recientes actuaciones de Donnarumma. Bryant Kofikingstone escribió con ironía: «Si ganan el título con Donnarumma en la portería, la defensa sin duda merecerá un regalo especial».
Sin embargo, no todos los aficionados estuvieron de acuerdo con estas críticas. Gladys Kinya recordó que el PSG ganó la Champions League precisamente con Donnarumma. Esto demuestra que las opiniones sobre el portero están divididas entre los seguidores.
«¡Husanov, confiamos en ti!»
Otra parte de los aficionados elogió las cualidades personales del jugador uzbeko y su actitud hacia el equipo.
Victor Jangaya destacó que una persona realmente fuerte se distingue por su capacidad para cometer errores, pero sin dejar de trabajar en ellos. Elizabeth Burdaky recordó que un verdadero fan apoya a su equipo incluso en los momentos difíciles.
Los siguientes deseos dirigidos a Husanov fueron frecuentes en los comentarios:
«¡Que tus sueños se hagan realidad, Husanov!»;
«¡Confiamos en Husanov!»;
«Amo a Husanov, un defensa increíble»;
«Pase lo que pase, ¡tienes un lugar eterno en nuestros corazones, Husanov!»
Gran confianza y responsabilidad para el jugador uzbeko
La trayectoria de Abdukodir Husanov en el Manchester City despierta interés no solo en Uzbekistán, sino también entre los aficionados internacionales del club. El deseo de los seguidores de verlo en el once inicial y los elogios a su juego defensivo son prueba clara de ello.
Por supuesto, los comentarios en las redes sociales reflejan las opiniones personales de los fans. Pero un aspecto es notable: a pesar de su corta edad, los seguidores del club lo aceptan como uno de sus jugadores clave.
El objetivo del defensa uzbeko es claro: recuperarse completamente de su lesión, consolidar su lugar en el Manchester City y, algún día, levantar el trofeo de la Champions League. Los aficionados esperan exactamente ese resultado de él.
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