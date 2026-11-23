Apoyo de Bibisara a Javokhir Sindarov: se publican nuevas fotos
En vísperas de los duelos decisivos por la corona mundial de ajedrez Javokhir Sindarovha recibido un apoyo inesperado. La famosa ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva publicó en redes sociales nuevas fotos junto al gran maestro uzbeko.
La ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva compartió en su cuenta de Instagram Javokhir Sindarov fotos tomadas con él.
Las imágenes fueron tomadas antes del enfrentamiento por el título mundial de ajedrez entre el gran maestro uzbeko y el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.
Assaubayeva tituló su publicación simplemente como «WCC, Ginebra». Añadió emojis de una pieza de ajedrez y manos formando un corazón, lo que captó la atención de los aficionados.
Comienza el duelo decisivo para Sindarov
La lucha por el campeonato mundial entre Javokhir Sindarov y Gukesh Dommaraju tendrá lugar en Ginebra. La primera partida clásica se disputará el 24 de noviembre.
Están programadas un total de 14 partidas clásicas. El primer jugador en alcanzar 7,5 puntos se llevará el título de campeón mundial. Si el marcador termina 7-7 tras las 14 partidas, el ganador se decidirá en un desempate.
Sindarov, un representante clave en la historia del ajedrez uzbeko
En este encuentro, Javokhir Sindarov no solo lucha por uno de los objetivos más importantes de su carrera, sino también por abrir un nuevo capítulo en la historia del ajedrez de Uzbekistán. Es el primer jugador del país en disputar un encuentro por el título mundial.
Ahora, la atención de los aficionados al ajedrez está puesta en Ginebra. La primera partida entre Sindarov y Gukesh comienza el 24 de noviembre. Las nuevas fotos de Bibisara Assaubayeva han sido uno de los momentos destacados antes de este duelo histórico.
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