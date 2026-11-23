En vísperas de los duelos decisivos por la corona mundial de ajedrez Javokhir Sindarovha recibido un apoyo inesperado. La famosa ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva publicó en redes sociales nuevas fotos junto al gran maestro uzbeko.

La ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva compartió en su cuenta de Instagram Javokhir Sindarov fotos tomadas con él.

Las imágenes fueron tomadas antes del enfrentamiento por el título mundial de ajedrez entre el gran maestro uzbeko y el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.

Assaubayeva tituló su publicación simplemente como «WCC, Ginebra». Añadió emojis de una pieza de ajedrez y manos formando un corazón, lo que captó la atención de los aficionados.