Como informa The Touchline, existía un acuerdo dentro del club sobre el futuro del técnico italiano antes del inicio de la temporada. Según este, la cuestión del puesto de Maresca no se pondrá sobre la mesa hasta el verano de 2027.

Según la información difundida por The Touchline, la directiva del City llegó a un acuerdo interno antes del inicio de la temporada para que el futuro de Maresca no se discutiera hasta el verano de 2027. Se dice que esta decisión se mantendrá independientemente de cuáles sean los resultados actuales del equipo.

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, permanecerá en su cargo al menos hasta el final de la temporada 2026/27, a pesar de los resultados recientes del equipo. La directiva del club inglés ha optado por no apresurarse a despedir al entrenador por resultados a corto plazo y darle tiempo para formar el equipo.

Los recientes resultados decepcionantes del Manchester City en la Premier League han generado dudas sobre el futuro de Enzo Maresca. Sin embargo, la directiva del club quiere seguir confiando en el técnico italiano y ha acordado no cuestionar su puesto hasta el verano de 2027.

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La fuente explicó esta postura de la siguiente manera:

Enzo Maresca mantendrá su puesto al cien por cien hasta el final de la temporada 2026/27, sin importar cuán malos sean los resultados. Hubo un acuerdo dentro del club antes del inicio de la temporada: su futuro no se discutirá hasta el verano de 2027.

Con esto, la directiva del club pretende evitar la práctica de cambiar de entrenador con frecuencia y priorizar la ejecución de un proyecto a largo plazo.

El City ve la experiencia de Arteta como un modelo

Según datos de The Touchline, la directiva del Manchester City ha mostrado impaciencia con los entrenadores Manchester Unitedy quiere seguir un camino diferente a la experiencia de clubes como el Chelsea.

Para el club, la confianza depositada en el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, a pesar de sus inicios difíciles, sirve como un ejemplo importante. El club londinense le dio al técnico español tiempo para reconstruir el equipo e implementar su filosofía futbolística.

Se dice que la directiva del City cree que al darle a Maresca una oportunidad similar, es posible construir un equipo estable y lograr grandes resultados en el futuro.

El Manchester City solo ha sumado un punto en las últimas cuatro jornadas

El Manchester City bajo el mando de Maresca ha registrado resultados insatisfactorios en las últimas cuatro jornadas de la Premier League. Los mancunianos han sumado un total de un punto en estos encuentros y han sufrido tres derrotas.

Aston Villa — Manchester City — 2:1;

Brighton — Manchester City — 1:0;

Nottingham Forest — Manchester City — 3:1;

Manchester City — Fulham — 1:1.

En el encuentro disputado en casa el 21 de noviembre contra el Fulham, el equipo tampoco pudo ganar. El empate 1-1 no permitió detener la racha negativa del City.

Abdukodir Husanov Uno de los jugadores de confianza de Maresca

En el partido contra el Fulham, el defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Husanov fue titular en el once del Manchester City y jugó el partido completo.

El futbolista uzbeko es actualmente uno de los jugadores en los que Enzo Maresca confía. El técnico italiano utiliza a Husanov en el centro de la defensa y, cuando es necesario, también lo alinea como lateral derecho.

Las noticias sobre la permanencia de Maresca en el club hasta el verano de 2027 no son una decisión oficial confirmada, sino que se basan en la información difundida por The Touchline. Sin embargo, si tal plan del club realmente existe, Abdukodir Husanov podría ser un factor importante en términos de estabilidad y mantenimiento de la confianza del entrenador en el Manchester City.