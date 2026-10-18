Brighton — Crystal Palace: alineaciones y directo
El encuentro de la Premier League entre Brighton y Crystal Palace comenzará el 18 de octubre a las 18:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Brighton: 1. Verbruggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Y., 21. Boskali O., 29. De Cuyper M., 5. Dunk L. (capitán), 25. Gomes D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vuskovic L.
Suplentes del Brighton: 20. Costinha, 3. Hadjam J., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Steele J., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.
Entrenador del Brighton: Hürzeler F.
Alineación inicial del Crystal Palace: 44. Benitez W., 21. Ahanor J., 6. Kanvo J., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 22. Larsen J., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 23. Timber J., 20. Wharton A. (capitán).
Suplentes del Crystal Palace: 19. Hughes W., 8. Lerma J., 14. Mateta J.P., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Entrenador del Crystal Palace: Sage P.
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